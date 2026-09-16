Axelera AI начала поставки ИИ-чипов Europa для высокоэффективного инференса

Нидерландский стартап Axelera AI объявил о начале отгрузок изделий Europa — специализированных ИИ-чипов следующего поколения (AI Processing Unit, AIPU). Они ориентированы прежде всего на выполнение инференса с высокой энергетической эффективностью.

Первая информация о решениях Europa появилась в октябре прошлого года. Конструкция чипов включает восемь ядер ИИ, 16 векторных ядер с архитектурой RISC-V, 256-бит интерфейс LPDDR5 с пропускной способностью 200 Гбайт/с и 128 Мбайт памяти L2 SRAM. Заявленное быстродействие достигает 629 TOPS на операциях INT8. При производстве применяется 5-нм технология Samsung.

Заказчики могут приобретать чипы Europa для самостоятельного проектирования ИИ-ускорителей. Кроме того, изделия доступны в составе PCIe-карты Axelera Edge 232p формата HHHL с одним AIPU и платы Axelera Server 250p типоразмера FHFL с четырьмя AIPU. Эти устройства могут устанавливаться в серверы и рабочие станции.

Как утверждает Axelera AI, решения на базе Europa обеспечивают в шесть раз более высокую производительность (токенов в секунду) на 1 Вт затрачиваемой энергии по сравнению с ускорителями на базе GPU. Новые карты могут применяться не только в составе дата-центров и облачных платформ, но и на периферии, а также на корпоративных площадках.

Ускорители Axelera Edge 232p будут доступны в составе серверов Dell XE5 и Supermicro 111AD. Кроме того, о поддержке Europa объявили такие компании, как 2CRSi, Advantech, Axiomtek, HPE, Lenovo, Seco и др. Продукты Axelera AI внедрили более 600 клиентов по всему миру, включая заказчиков в сферах оборонной промышленности, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, розничной торговли и безопасности. Стартап говорит об общем портфеле заказов стоимостью свыше $1,5 млрд.

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