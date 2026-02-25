Axelera AI привлекла $250 млн для разработки европейских ИИ-чипов

Производитель ИИ-чипов Axelera AI из Эйндховена (Нидерланды) привлёк $250 млн в рамках раунда финансирования, который возглавил европейский венчурный фонд Innovation Industries. Наряду с имеющимися инвесторами в нём также приняли участие BlackRock и SiteGround Capital в качестве новых инвесторов. Это одна из крупнейших инвестиций на сегодняшний день в европейскую компанию по производству ИИ-чипов, отметило агентство Reuters.

Генеральный директор Фабрицио Дель Маффео (Fabrizio Del Maffeo) указал в своём заявлении, что компания использует привлечённые средства для расширения производства своего чипа Europa, запуск которого запланирован до июня, а также для дальнейшей разработки ПО, упрощающего использование чипов для клиентов.

У Axelera «большой портфель возможностей, требующих инвестиций, и этот портфель растет», — заявил Фабрицио Дель Маффео в интервью Bloomberg. По его словам, клиенты ищут более доступные вычислительные ресурсы, более высокую эффективность и способы сокращения расходов на дорогостоящую ИИ-инфраструктуру.

Дель Маффео сообщил, что инференс может осуществляться на децентрализованной архитектуре, которая потребляет меньше энергии. Большие потребности крупных ЦОД в энергии, необходимой для обеспечения вычислительных мощностей для обучения ИИ-моделей, подвергаются критике на фоне опасений по поводу перегрузки электросетей и резкого роста цен на электроэнергию для потребителей, отметил Bloomberg.

С момента основания в июле 2021 года Axelera AI привлекла более $450 млн в виде акционерного капитала, грантов и венчурного кредитования. В частности, в марте 2025 года Axelera получила грант в размере €61,6 млн ($66 млн) от EuroHPC JU в рамках проекта Digital Autonomy with RISC-V for Europe (DARE) по разработке передового чипа Titania для использования в так называемых ИИ-фабриках. Ожидается, что этот чип появится в 2027 году.

Компания отметила, что финансовый раунд прошёл в тот момент, когда она начала поставки своему 500-му глобальному клиенту в области физического и периферийного ИИ в таких отраслях, как оборона и общественная безопасность, промышленное производство, розничная торговля, агротехнологии, робототехника и безопасность. По словам Axelera AI, её клиентская база за последний год увеличилась более чем втрое.

