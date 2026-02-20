Узкие специалисты: Talaas, разрабатывающая оптимизированные под конкретные ИИ-модели ускорители, получила на развитие $169 млн

Стартап Taalas, разрабатывающий чипы, специально оптимизированные для работы с конкретными ИИ-моделями, провел раунд финансирования на сумму в $169 млн. В число инвесторов вошли Quiet Capital и Fidelity, а также венчурный капиталист Пьер Ламонд (Pierre Lamond). Таким образом, на сегодняшний день компания получила на развитие в общей сложности более $200 млн.

Фирма Taalas вышла из крытого режима (stealth mode) в марте 2023 года. Стартап занимается созданием чипов, предназначенных для определённых LLM. Первым продуктом компании стало изделие, ориентированное на ИИ-модель Llama 3.1 8B. Утверждается, что этот процессор способен генерировать до 17 тыс. выходных токенов в секунду, что в 73 раза больше по сравнению с NVIDIA H200. При этом решение Taalas потребляет в 10 раз меньше энергии.

Оптимизация аппаратных ускорителей под конкретную ИИ-модуль повышает производительность и эффективность благодаря отказу от избыточных компонентов. Однако разработка таких узкоспециализированных изделий представляет собой сложный и дорогостоящий процесс. Компании Taalas удалось решить проблему, создав архитектуру, при которой для «тонкой» настройки требуется кастомизация только двух из более чем 100 слоев, из которых состоят её чипы. Кроме того, Taalas не использует в своих изделиях дорогостоящую память HBM. Это также упрощает конструкцию, позволяя упразднить компоненты, которые необходимы для обеспечения взаимодействия с HBM-модулями.

В настоящее время Taalas работает над чипом, предназначенным для запуска ИИ-модели Llama с 20 млрд параметров: выпуск этого решения намечен на лето нынешнего года. Затем появится более мощный чип, ориентированный на LLM высокого уровня.

