Впятеро энергоэффективнее H100: HyperAccel разработала экономичный чип Bertha 500 для ИИ-инференса

Южнокорейский стартап HyperAccel, по сообщению EETimes, готовится вывести на рынок специализированный чип Bertha 500, предназначенный для ИИ-инференса. Утверждается, что благодаря особой архитектуре изделие способно генерировать в пять раз больше токенов в секунду по сравнению с решениями на основе GPU при том же уровне TOPS.

В Bertha 500 упор сделан на экономическую эффективность. С этой целью используется память LPDDR вместо дорогостоящей HBM. При этом благодаря отказу от традиционной иерархии памяти достигается утилизация пропускной способности LPDDR на 90 %. Дальнейшее повышение эффективности обеспечивается путём оптимизации архитектуры именно для задач инференса. Для сравнения, как утверждает HyperAccel, в случае GPU при инференсе используется только около 45 % пропускной способности памяти и 30 % вычислительных ресурсов. Иными словами, немного жертвуя производительностью, чип Bertha 500 позволяет достичь значительного снижения стоимости.

Изделие Bertha 500 будет производиться по 4-нм техпроцессу Samsung. В состав чипа входят 32 ядра LPU (LLM Processing Unit), четыре ядра Arm Cortex-A53 и 256 Мбайт SRAM. Подсистема памяти LPDDR5x использует восемь каналов; пропускная способность достигает 560 Гбайт/с. Заявленная ИИ-производительность на операциях INT8 составляет 768 TOPS. Кроме того, поддерживаются другие 16-, 8- и 4-бит форматы, включая FP16. В целом, по заявлениям HyperAccel, пропускная способность Bertha 500 в расчёте на доллар примерно в 20 раз выше по сравнению с NVIDIA H100, тогда как энергоэффективность больше в пять раз. Чип Bertha 500 будет потреблять около 250 Вт.

Программный стек HyperAccel поддерживает все модели из репозитория HuggingFace. Кроме того, компания работает над предметно-ориентированным языком (DSL) под названием Legato, который предоставит разработчикам низкоуровневый доступ к системе. Образцы Bertha 500 появятся к концу I квартала 2026 года, а серийное производство планируется организовать в начале 2027 года.

Отмечается также, что совместно с LG стартап разрабатывает «урезанную» версию Bertha 500 для периферийных устройств — Bertha 100. Эта SoC получит ядра Arm Cortex-A55 и отдельные компоненты LG, а также два канала памяти LPDDR5x. Среди возможных сфер применения названы автомобильная промышленность, бытовая электроника и робототехника. Bertha 100 планируется выпускать в виде модулей M.2: первые изделия выйдут в IV квартале текущего года. Решение сможет, например, осуществлять преобразование текста в речь или речи в текст.

Стартап HyperAccel основан профессором Корейского института передовых технологий (KAIST) Джуёном Кимом (Jooyoung Kim) вместе с группой его студентов в начале 2023 года. На сегодняшний день компания привлекла $45 млн инвестиций, а её рыночная стоимость оценивается в $200 млн. Штат насчитывает около 80 человек. Первым продуктом HyperAccel стал специализированный сервер Orion на базе FPGA, предназначенный для решения ИИ-задач.

