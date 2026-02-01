Южнокорейский стартап FuriosaAI начал массовое производство ИИ-ускорителей RNGD

Южнокорейский стартап FuriosaAI объявил о начале серийного выпуска ИИ-ускорителей RNGD и серверов NXT RNGD на их основе. Отмечается, что благодаря тесному партнёрству с TSMC, SK hynix и другими отраслевыми игроками, включая ASUS, сформирована стабильная производственная и логистическая цепочка, а новые продукты доступны корпоративным заказчикам по всему миру.

ИИ-ускоритель RNGD выполнен в виде карты расширения PCIe 5.0 x16: он оснащён 48 Гбайт HBM3 с пропускной способностью до 1,5 Тбайт/с и 256 Мбайт SRAM с пропускной способностью 384 Тбайт/с. Показатель TDP не превышает 180 Вт. Заявленная производительность достигает 512 Тфлопс на операциях INT8. В свою очередь, система NXT RNGD формата 4U несёт на борту восемь карт RNGD. Энергопотребление находится на уровне 3 кВт. Утверждается, что в стандартную серверную стойку с воздушным охлаждением можно установить пять экземпляров NXT RNGD, что обеспечит ИИ-быстродействие до 20 Пфлопс (INT8).

Как подчёркивает FuriosaAI, современные ИИ-модели требуют колоссальных вычислительных мощностей, но подавляющее большинство корпоративных дата-центров имеют воздушное охлаждение, а их мощность ограничена 15 кВт на стойку. Поэтому для использования огромного количества GPU-ускорителей с показателем TDP до 600 Вт и более требуется дорогостоящая и трудоёмкая модернизация инфраструктуры. Применение изделий RNGD позволяет решить проблему. По заявлениям FuriosaAI, её решения обеспечивает в 3,5 раза большую вычислительную плотность, чем системы на базе NVIDIA H100 в стандартных средах.

Для ускорителей RNGD доступен полнофункциональный комплект разработки SDK. Говорится о поддержке популярных ИИ-моделей, таких как Qwen 2 и Qwen 2.5. Объём первой изготовленной партии изделий составил 4000 единиц.

