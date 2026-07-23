6U-сервер Gigabyte XLS4-SX2 оснащён восемью ускорителями RTX Pro 6000 Blackwell с СЖО

Компания Gigabyte анонсировала сервер XLS4-SX2-LAS1, использующий аппаратную платформу Intel Xeon Granite Rapids вкупе с GPU-ускорителями NVIDIA. Новинка, выполненная в форм-факторе 6U, рассчитана на работу с ИИ-приложениями (включая обучение моделей и инференс) и другими ресурсоёмкими нагрузками, такими как обработка видео.

Устройство допускает установку двух процессоров Intel Xeon 6700P/6500P. Реализована 8-канальная подсистема оперативной памяти с 32 слотами для модулей DDR5 RDIMM/MRDIMM. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для NVMe-накопителей E1.S с интерфейсом PCIe 5.0; допускается горячая замена. Кроме того, доступны два внутренних коннектора для SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4.

Сервер несёт на борту восемь ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition с 96 Гбайт GDDR7. За отвод тепла от них отвечает жидкостная система, которая также охватывает другие ключевые компоненты, в том числе ОЗУ. В оснащение входит DPU NVIDIA BlueField-3. Реализованы порты OSFP InfiniBand на базе ConnectX-8 SuperNIC. Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

Новинка получила шесть блоков питания мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium и резервированием. Реализована технология Smart Ride Through (SmaRT) для защиты от потери данных при отключении питания. При возникновении сбоя встроенные в блок питания конденсаторы обеспечивают работу сервера в течение 10–20 мс — обычно этого достаточно, чтобы переключиться на резервный источник и продолжить работу без остановки.

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