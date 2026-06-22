Critical Energy привлекла $22 млн на строительство модульных геотермальных электростанций для ИИ ЦОД

Американская Critical Energy, специализирующаяся на разработке и создании готовых модульных геотермальных электростанций, привлекла $22 млн стартового финансирования, сообщает Datacenter Dynamics.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе компания объявила о закрытии раунда финансирования, возглавленного Susa Ventures и Upfront Ventures. Она планирует использовать вырученные средства для развития своих технологий и ускорить реализацию плана по созданию полномасштабного коммерческого завода, который должны ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Critical Energy основана и возглавляется выходцем из SpaceX Спенсером Джексоном (Spencer Jackson). Компания намерена предложить модульные геотермальные решения для сектора ИИ ЦОД. Её энергомодули Apex разработаны с расчётом на заводское производство, поставку в контейнерах и сборку на тех площадках, где они и будут генерировать энергию.

Компания предлагает две модели — Apex 2500 и Apex 5000, обеспечивающие 2,5 МВт и 5 МВт соответственно. По данным компании, первый вариант рассчитан на «стандартную» геотермальную энергию, во втором случае вариант разработан для усовершенствованных геотермальных систем — т.н. Enhanced Geothermal Systems (EGS), предполагающих дополнительные горные работы и создание подземных водных резервуаров. Такие системы в последнее время вызывают всё больше интереса среди гиперскейлеров.

По словам Джексона, для успешного развития требуется не изобретение новой технологии, а изменение производственной цепочки и цепочки поставок. Успешный сбор средств на подобный проект отражает рост интереса к геотермальной энергии на рынке дата-центров. За последние два года в секторе заключены несколько сделок, основной фокус приходится на EGS-системы, более эффективные, чем обычные геотермальные варианты.

На сегодня Google, Meta✴, Microsoft (впрочем, проект пока на паузе) и Amazon уже подписали соглашения с компаниями, специализирующимися на геотермальных энергетических проектах, большая часть сделок приходится на рынок США.

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