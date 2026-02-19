Глубоко копают: Google заказала ещё 150 МВт геотермальной энергии для своих ЦОД

Потребление электроэнрегии дата-центрами стремительно выросло на фоне бума ИИ. Это вынуждает технологические компании проявлять изобретательность при добыче нового электричества. Иногда — буквально под землёй, как это сделала Google, сообщает The Register. На днях Ormat Technologies — специалист по геотермальной энергетике, объявила о договоре с NV Energy из Невады о поставке в сеть дополнительных 150 МВт для поддержки расширения кампусов ЦОД Google в регионе.

Google была одной из первых гиперскейлеров, начавших использовать геотермальную энергию для компенсации углеродных выбросов от своих дата-центров. Соответствующие проекты она поддерживала с 2008 года. В 2023 году Fervo Energy, имевшая партнёрское соглашение с Google, ввела в эксплуатацию первую «усовершенствованную геотермальную электростанцию». Установка в Неваде использует жар земных недр для превращения воды в пар, подаваемый к турбинам генераторов.

Основная задача — закачать воду достаточно глубоко, чтобы эффективно генерировать пар. Fervo пришлось обратиться к технологиям, применяемым в нефтегазовой отрасли, для бурения двух скважин на глубину более 2,4 км. Потом породу раскалывали, чтобы вода смогла проходить между параллельными скважинами, где она нагревалась до температуры выше 190°C.

Изначально вырабаотка составила всего 3,5 МВт, но год спустя Fervo и Google подписали дополнительное соглашение о поставке ещё 115 МВт в сеть. Этого было бы достаточно для кампуса ЦОД несколько лет назад, но для современных ИИ-объектов требуется намного больше энергии. Договор Ormat с NV Energy позволит более чем вдвое нарастить объёмы поставок «чистой» энергии в сеть, если компания получит одобрение государственных регуляторов до конца года. Ormat рассчитывает, что новые геотермальные электростанции заработают в 2028–2030 гг. и будут работать ещё минимум 15 лет.

В такую энергетику инвестирует не только Google — Meta✴ уже изучала соответствующую технологию и заключила соглашения с Sage Geosystems и XGS Energy о поставке до 300 МВт геотермальной энергии. А та же Ormat недавно подписала договор с оператором ЦОД Switch. Хотя технология не лишена недостатков, по мнению экспертов, в будущем она может удовлетворить значительную часть потребностей ЦОД.

В отчёте Rhodium Group утверждается, что ГеоЭС способны удовлетворить до 64 % вероятного роста энергопотребления дата-центров к началу 2030-х гг. Тем не менее, её экономическая целесообразность под вопросом. Чтобы такие проекты были выгодными, операторам ЦОД придётся платить на 20 % больше, чем за классические региональные источники энергии и надеяться, что налоговые льготы на такие виды энергии не отменят, как это уже произошло с солнечной и ветроэнергетикой. Впрочем, ЦОД такая недружелюбность пока не отпугнула.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: