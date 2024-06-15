На всех парах: Google запитает от геотермальной энергии ЦОД в Неваде

Компания Google подписала соглашение с NV Energy, предполагающее использование геотермальной энергии для питания своих дата-центров в Неваде. The Register отмечает, что новый договор намного прогрессивнее, чем популярные соглашения о покупке возобновляемой энергии (PPA).

В Google описывают соглашение как «партнёрство в сфере чистой энергии» с NV Energy, дочерней структурой Berkshire Hathaway Energy. Предполагается, что такой договор удовлетворит растущий спрос компании на действительно «чистую» энергию. В прошлом году Google уже сотрудничала со стартапом Fervo Energy, но на тот момент речь шла лишь о 3,5 МВт и доказательстве самой возможности использовать энергею геотермальных источников в коммерческих масштабах.

Теперь проект расширили до 115 МВт, Fervo будет поставлять электричество в местную энергосеть при посредничестве NV Energy, хотя соглашение ещё ждёт одобрения регуляторами штата. В Google его называют «переходным тарифом» (Clean Transition Tariff, CTT) и отмечают, что соглашение является результатом работы над созданием нового, масштабируемого проекта для коммунального хозяйства и крупных потребителей электричества по инвестированию в действительно «чистую» энергию, а не PPA.

Хотя пионером в деле покупки PPA была сама Google, теперь заявляется, что такие соглашения имеют свои ограничения. Они заключаются в изоляции от более масштабных процессов строительства сетей и в отрыве от инвестиций в коммунальные проекты. Кроме того, переменчивость погоды может ограничить доступность солнечной и ветряной энергии, для которых и чаще всего и заключаются PPA, а для полной декарбонизации требуются другие технологии, обеспечивающие стабильные поставки энергии именно тогда, когда это необходимо.

В Google рассчитывают, что CTT поможет компании добиться цели по полному обеспечению ЦОД и офисных кампусов безуглеродной энергией к 2030 году. В NV Energy подчеркнули, что проект не будет оплачиваться другими клиентами, но выиграют от него все потребители Невады.

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