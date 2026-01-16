ЦОД Switch получат энергию от геотермальной электростанции Ormat

Оператор дата-центров Switch подписал 20-летнее соглашение с энергокомпанией Ormat Technologies на поставку 13 МВт «чистой» энергии с геотермальной электростанции Salt Wells близ Фэллона (Невада). Это первая сделка Ormat со оператором ЦОД. Сделка допускает расширение соглашения за счёт использования солнечной электростанции на 7 МВт. Непосредственные поставки энергии должны начаться в I квартале 2030 года, после обновления электростанции Salt Wells.

Ormat заявила, что гордится расширением разностороннего портфолио возобновляемых источников энергии в Неваде и углублением сотрудничества со Switch. В Ormat подчёркивают, что по мере роста спроса на ИИ- и HPC-инфраструктуру надёжные поставки безуглеродной являются ключевой потребностью клиентов компании, обеспечивающей её рост. Геотермальная энергия надёжна и экобезопасна — именно такая нужна для следующего поколения ИИ и облачных нагрузок, говорит Ormat.

Электростанция Salt Wells — геотермальный проект, работающий по традиционной бинарной схеме. ГеоЭС, построенная Enel Green Power, была введена в эксплуатацию в 2009 году. В 2023 году она была продана Ormat. Сейчас Ormat занимается модернизацией и расширением станции для повышения её эффективности и мощности, завершить работы планируется во II квартале 2026 года.

Ormat Technologies — вертикально интегрированная энергетическая компания с портфолио мирового масштаба общей мощностью более 1,6 ГВт, куда входят геотермальные и солнечные электростанции в Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Индонезии, Кении и США совокупной мощностью почти 1,3 ГВт, а также энергохранилища на 350 МВт в США.

Switch — не первый игрок рынка ЦОД, заинтересовавшийся геотермальной энергетикой. Meta✴ договорилась с двумя геотермальными компаниями, подписав соглашения с Sage Geosystems на поставку до 150 МВт энергии, а также с XGS Energy — на ту же мощность. Google заключила соглашение на 10 МВт с Baseload Capital на Тайване и сделку с NV Energy на поставку 115 МВт от геотермальной электростанции Fervo Energy в Неваде.

