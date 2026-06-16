«Расширитель» памяти Mext был продан AMD

AMD объявила о покупке стартапа Mext, специализирующегося на оптимизации использования имеющейся памяти в ИИ-системах с целью снижения расходов, ускорения развёртывания и масштабирования. Предполагается, что это поможет решить проблемы клиентов AMD, в настоящее время страдающих от дефицита памяти для ИИ ЦОД, сообщает Silicon Angle.

Mext создала технологию многоуровневого управления памятью, интеллектуально переносящую не слишком часто используемые данные из дорогой DRAM в NAND. В основе технологии — прогнозирование обращений к памяти, благодаря которой постоянно анализируются шаблоны доступа к данным и используются ИИ-алгоритмы, чтобы попытаться «угадать», какие данные из флеш-памяти могут понадобиться в ближайшее время. Эти данные заранее извлекаются в DRAM, благодаря чему приложения получают к ним доступ без лишних задержек и снижения производительности.

Сделка предполагает решение усугубляющейся проблемы операторов крупных ЦОД. По мере увеличения и усложнения ИИ-моделей, HPC, виртуализации и задач, связанных с аналитикой данных, стремительно увеличивается потребность в дефицитной памяти всех классов. Нехватка ведёт к росту цен и сложностям с покупкой. В результате дефицит серьёзно мешает оптимизировать производительность дата-центров, причём DRAM-модули нередко используются чрезвычайно неэффективно.

В AMD рассчитывают, что проблему поможет решить технология Mext, которая сможет повысить эффективность ЦОД. Фактически решение стартапа увеличивает эффективный объём доступной памяти, благодаря чему растёт производительность уже имеющегося оборудования и снижается необходимость в закупках дополнительных DRAM-модулей. В AMD ожидают, что технология поможет снизить общую стоимость владения ИИ-инфраструктурой для облачных провайдеров и корпоративных покупателей. При этом выиграют не только ИИ ЦОД, но и обычные вычислительные площадки.

AMD намерена интегрировать технологии Mext в собственное портфолио решений для ЦОД. Кроме того, компания приобрела команду талантливых разработчиков стартапа, хорошо разбирающихся в архитектурах памяти, инфраструктурном ПО и крупномасштабных вычислительных системах. По мнению экспертов, сделка вряд ли окажет заметное влияние на выручку AMD в краткосрочной перспективе, но новость в любом случае была весьма благосклонно принята на Уолл-стрит. Кратковременный всплеск стоимости акций довёл капитализацию компании до $900 млрд.

Стоит отметить, что свои решения по интеллектуальному перемещению данных между DRAM и NAND также предлагают ADATA (TRUSTA AI Scaler) и Phison (aiDAPTIV+), но они совместимы только с их собственными накопителями. Broadcom встроила похожий механизм в платформу VCF. При этом сама NAND-память тоже в дефиците, так что вопрос оптимизации использования SSD стоит не менее остро.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: