ADATA представила решение TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution для расширения памяти в ИИ-системах

Бренд TRUSTA, принадлежащий компании ADATA Technology, анонсировал программно-аппаратную платформу AI Scaler Extended Memory Solution. Она нацелена на решение проблемы нехватки памяти в ускорителях на базе GPU в таких сценариях, как ИИ-инференс и точная настройка больших языковых моделей (LLM).

По оценкам аналитиков, мировой рынок ИИ-инфраструктур будет расти в среднем на 26 % в год до 2034-го. Причём ИИ-нагрузки всё чаще переносятся из традиционных облаков в локальный контур и на периферию. При таких подходах компаниям приходится решать вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, соответствием нормативным требованиям и оптимизацией затрат. Новая архитектура TRUSTA призвана помочь организациям уменьшить расходы при внедрении ИИ в собственной среде.

В отличие от традиционных ИИ-систем, которые полностью полагаются на память GPU-ускорителей, платформа TRUSTA AI Scaler Extended Memory Solution, как и Phison aiDAPTIV+, предполагает распределение нагрузки между памятью GPU, DRAM и SSD-накопителями, что позволяет более эффективно использовать доступные ресурсы. Утверждается, что задачи инференса, которые обычно требуют наличия нескольких GPU-карт, могут быть оптимизированы для работы на одном ускорителе в сочетании с использованием других типов памяти. При этом нагрузки динамически перераспределяются между высокоскоростной памятью GPU, оперативной памятью и твердотельными накопителями. В результате, как отмечается, затраты на развёртывание ИИ могут быть снижены более чем на 50 % по сравнению с обычными инфраструктурами.

Для новой программно-аппаратной платформы создан набор инструментов TRUSTA AI Scaler Toolkit. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом, не привязанный к конкретным аппаратным конфигурациям. С его помощью компании, исследовательские организации и независимые разработчики смогут настраивать ресурсы в соответствии со своими потребностями и выполняемыми задачами. Заявлена совместимость с такими LLM, как Llama, Qwen, Mistral, Mixtral, GPT-OSS, DeepSeek, Phi и Gemma, а дальнейшем список будет расширяться. Кроме того, поддерживаются различные приложения для ИИ-агентов, включая OpenClaw, NemoClaw и Hermes Agentic. Набор инструментов TRUSTA AI Scaler Toolkit уже доступен для загрузки.

Кроме того, TRUSTA представила SSD корпоративного класса TD7P51 ECO с интерфейсом PCIe 5.0. Он имеет вместимость до 15,36 Тбайт. Заказчикам будут предлагаться варианты в трёх форм-факторах — U.2, E1.S и E3.S.

