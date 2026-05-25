SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро

Выросший спрос на память, обусловленный стремительным развитием ИИ-технологий, привёл к более чем 20-кратному росту цен на NAND-память, пишет Digitimes. Как утверждает компания SanDisk, увеличившийся разрыв в ценах между NAND-памятью и жёсткими дисками (HDD) поставил под сомнение экономическую целесообразность замены HDD на твердотельные накопители (SSD) в ИИ ЦОД.

Роберт Содербери (Robert Soderbery), глава подразделения флеш-памяти SanDisk, заявил на семинаре Bernstein Research, что разница в стоимости 1 Гбайт ёмкости NAND и HDD увеличилась примерно до 20–25 раз, что значительно превышает порог разницы в 2–3 раза, достаточный для перехода крупных поставщиков облачных услуг (CSP) на NAND-память исходя из показателя общей стоимости владения (TCO). Это делает замену HDD на NAND экономически непривлекательной и приводит к переоценке операторами ИИ ЦОД архитектуры памяти. При этом часть спроса с высокой вероятностью сместится с NAND на HDD.

В ходе квартальных отчётов SanDisk, Seagate и Western Digital сообщили, что уже заключили долгосрочные контракты сроком от трёх до пяти лет на поставку своей продукции. Как отметил Digitimes, производители NAND остаются консервативными в вопросе объёмов поставок после многих лет убытков, и нет никаких признаков расширения дуополии производителей жёстких дисков Seagate и Western Digital.

В то время как традиционные ЦОД используют малоёмкостные корпоративные SSD для вычислительных нагрузок и Nearline HDD для хранения данных, расширение инфраструктуры ИИ ЦОД изменило эту тенденцию. Для задач ИИ предварительная обработка данных требует чрезвычайно высокой производительности подсистем хранения — чего не могут обеспечить традиционные Nearline HDD, — что создаёт взрывной спрос на корпоративные SSD-накопители большой ёмкости.

Спрос на NAND-память распределён неравномерно по технологическим узлам. Высокопроизводительная NAND-память большой ёмкости, необходимая для ИИ-задач, должна производиться на новейших технологических узлах седьмого–девятого поколений. В связи с недостаточными инвестициями производителей NAND-памяти в капитальные затраты на мощности новейших узлов приходится лишь около 30–35 % от общего объёма производства в отрасли.

Несмотря на резкий рост цен, производители NAND-памяти не спешат расширять производство, поскольку, по словам Содербери, окупаемость инвестиций всё ещё недостаточно привлекательна.

В течение последних 10 лет в индустрии жёстких дисков наблюдался избыток производственных мощностей, и компании не хотят повторения этой ошибки в планировании производства. Содербери также отметил, что индустрия NAND-памяти в течение пяти–девяти лет работала с убытками, и в целом у участников рынка нет уверенности в том, что нынешний высокий спрос сохранится и в дальнейшем.

По его словам, процесс от вложения капитальных затрат до наращивания производства обычно занимает около 15 месяцев. Это означает, что цены должны продолжать расти и оставаться высокими в течение нескольких кварталов, прежде чем производители обретут достаточную уверенность, чтобы взять на себя обязательства по расширению производственных мощностей.

По словам Содербери, производители NAND-памяти в настоящее время сосредоточены на переходе на более совершенные технологические узлы, а не просто на увеличении общего объёма производства. В свою очередь, Western Digital и Seagate, оставаясь основными поставщиками HDD, предпочитают не расширять производство до тех пор, пока не достигнут целевой рентабельности.

Он также отметил, что темпы снижения себестоимости NAND замедляются. По мере перехода NAND от планарного масштабирования к использованию 3D-архитектуры предельные выгоды от добавления большего количества слоёв уменьшаются, что замедляет темпы снижения стоимости. Тем временем технология HAMR позволяет производителям HDD ускорить снижение стоимости, и две кривые стоимости сходятся.

В итоге Содербери пришёл к выводу, что до момента, когда NAND-память станет реальной угрозой жёстким дискам, ещё далеко. Похожего мнения придерживаются и в VDURA. Вместе с тем в 2023 году исполнительный директор Everpure (тогда ещё Pure Storage) предсказал, что после 2028 года HDD больше не будет в продаже.

