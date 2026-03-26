SanDisk стратегически вложила $1 млрд в тайваньского производителя памяти Nanya

Акции тайваньского производителя памяти Nanya Technology подорожали на 10 % после того, как в среду компания в частном порядке продала свои акции на сумму $2,5 млрд компаниям SanDisk, Solidigm (SK hynix), Cisco и Kioxia для расширения производства передовых чипов, сообщает Reuters.

Новый раунд финансирования был организован на фоне желания компании и её клиентов нарастить производственные мощности, поскольку покупателям очень нужен доступ к передовым чипам на фоне глобального дефицита, вызванного бумом ИИ. При этом пострадал не только рынок ИИ-решений, но и другие отрасли, требующие электронных компонентов, включая производство смартфонов, компьютеров и автомобилей. Быстрое развитие ИИ-инфраструктуры требует гигантских объёмов DRAM, NAND и HDD.

В компании подчеркнули, что привлечённые средства будут потрачены на инвестиции в производственные мощности для выпуска передовой памяти. Ключевым инвестором является компания SanDisk, в среду заявившая о намерении купить приблизительно 139 млн акций. По данным The Wall Street Journal, это около 3,9 % с учётом всех «разводнений». Всего компания вложила в покупку около NT$31 млрд ($969,69 млн), остальные компании — по NT$16 млрд.

Помимо инвестиций в ценные бумаги, SanDisk заключила с Nanya и многолетнее стратегическое соглашение, в рамках которого тайваньский производитель будет поставлять американской компании DRAM-модули памяти. Также долгосрочное соглашение о поставке DRAM заключила и Kioxia, сославшись на рост бизнеса, связанного с ростом спроса ИИ-проектов на SSD и необходимость обеспечить себе стабильные поставки DRAM-модулей, играющих в твердотельных накопителях вспомогательное значение.

Раунд финансирования состоялся вскоре после объявления SK Hynix, в среду заявившей о намерении выйти на IPO в США позже в 2026 году. Компания потенциально поможет привлечь $14 млрд. В марте Sandisk порекомендовала клиентам заключать долгосрочные контракты с предсказуемыми поставками памяти и, похоже, сама следует своим рекомендациям в делах с поставщиками.

