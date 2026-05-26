Организация OCP предложила представителям муниципальных властей направить избыточное тепло дата-центров на пользу локальным сообществам, сообщает The Register, чтобы хоть как-то смягчить негативное отношение жителей к самой идее постройки ЦОД в округе, которые ссылаются на большое потребление воды и энергии, потенциальный рост цен на ресурсы, высокий уровень шума и др. По некоторым данным, ЦОД даже создают «острова тепла» вокруг себя, так что порой действительно луше было бы обогревать дома, а не отапливать атмосферу.

Протесты против строительства ЦОД не только иногда приводят к смещению местных властей, но и заканчиваются насильственными акциями. Иногда представители властей идут навстречу гражданам — как в штате Мэн, хотя речь идёт скорее о показательной политической акции, не влияющей на окончательный результат. На этом фоне эксперты OCP, участвовавшие в группе, занимавшейся повторным использованием тепла, недавно опубликовали пост, в котором восхваляли достоинства ЦОД — там, где местные власти достаточно умны, чтобы пользоваться избыточным теплом от их работы.

Сообщается, что использование тепла дата-центров открывает большие возможности для безуглеродного отопления в разных секторах, неся экологические, экономические и общественные выгоды. Действительно, о проектах использования «мусорного» тепла для выращивания растений, обогрева бассейнов и в других целях информация появляется регулярно. В публикации OCP выражено сожаление тем, что местные органы власти недостаточно осведомлены о возможностях использования тепла дата-центров.

Эксперты указывают на отсутствие коммуникаций между ЦОД и близко расположенными потребителями тепла, а также политики, стимулирующей соответствующие проекты на местном, национальном и наднациональном уровнях. Предполагается, что компетентные власти должны сделать согласие на использование избыточного тепла обязательным условием для выдачи разрешений на строительство ЦОД. Впрочем, признаётся, что обосновать затраты на проекты использования такого тепла может быть довольно непросто.

На вики-странице группы, занимающейся вопросами применения тепла ЦОД в OCP, размещаются образцы типовых писем и другие материалы, которые можно направлять регуляторам, чтобы стимулировать использование ими систем рекуперации тепловых ресурсов. Фактически это распространённая тактика лоббирования. Сам факт того, что OCP, преимущественно работающая в интересах Meta✴, Microsoft и Google, обращает внимание на подобные возможности ЦОД на фоне оппозиции их строительству, примечательнее, чем сами советы.

