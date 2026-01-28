Дата-центр вместо ЖК: под Парижем построят ЦОД, который будет выращивать помидоры и разводить рыбу

На территории бывшей фабрики к югу от Парижа (Франция) планируется построить дата-центр. Избыточное тепло объекта предполагается применять для обогрева теплиц и рыбной фермы. Правда. Для этого придётся кое-чем поступиться, сообщает Datacenter Dynamics. Согласно эскизам парижской архитектурной компании Silvio d'Ascia, здание ЦОД сохранит фабричные трубы и общую структуру бывшей производственной площадки.

Объект площадью 20 720 м2 предполагает перестройку площадки Thomson в небольшом городке Баньо-сюр-Луан (Bagneaux-sur-Loing) в регионе Иль-де-Франс (Ile de France) в сердце французского государства. Застройщик Essor Group работает над реализацией проекта совместно с Theia Energy, инвестирующей в проекты возобновляемой энергетики. Строительство нового ЦОД признано более предпочтительным, чем 200 новых домов и коммерческой недвижимости.

По данным местных СМИ, рядом с дата-центром будет построено тепличное хозяйство площадью 5,5 тыс. м2 для выращивания томатов, обогреваться она будет теплом, выделяемым оборудованием ЦОД. Также планируется и строительство рыбной фермы. Потенциальная мощность проекта пока не называется.

Производство Thomson открылось в 1952 году. Оно занималось выпуском электронно-лучевых трубок для телевизоров, но фабрику пришлось закрыть в конце 1990-х гг., и с тех пор площадка не функционирует. Сам Баньо-сюр-Луан известен производством стекла. Американская компания Corning, выпускающая оптоволокно, также имеет в городе своё представительство.

Обычно новости о том, что от строительства домов отказались в пользу дата-центров, вызывают обеспокоенность местных жителей, но не в данном случае. Во всяком случае сообщается, что заявка на строительство будет поддержана представителями местного совета. По словам мэрии, спрос на жильё в районе невелик, да и местная инфраструктура с трудом справилась бы с наплывом новых жителей. Сообщается, что школы уже переполнены, а если бы появилось 200 новых домов, расширить образовательные учреждения всё равно не удалось бы — на это просто нет места.

В самой практике переделки бывших заводов нет ничего необычного. О существующей тенденции сообщалось ещё летом 2024 года. В марте 2025 года, например, были данные, что SoftBank купит за $676 млн бывший японский завод Sharp для строительства ИИ ЦОД, а кампус Colossus 1 компании xAI расположен на территории бывшего завода Electrolux.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: