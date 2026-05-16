Компания Scality, специализирующаяся на программно-определяемых хранилищах данных (SDS), раскрыла информацию об SSD нового класса, которые проектирует компания Samsung. Речь идёт о твердотельных Nearline-устройствах большой ёмкости, предназначенных для использования в дата-центрах.

Как сообщает ресурс Blocks & Files, о новых изделиях Samsung рассказал главный директор по продуктам Scality Эрван Жирар (Erwan Girard) в рамках сессии, посвящённой автономной инфраструктуре данных Scality ADI (Autonomous Data Infrastructure). Она предусматривает несколько уровней хранения, включая «горячий» (Hot Tier) и «тёплый» слои (Warm Tier) с накопителями класса NL-SSD (Nearline SSD). Такие решения, помимо Samsung, проектирует Solidigm. Причём Scality уже тестирует новые накопители в своих лабораториях.

Более подробно Жирар остановился на продуктах Samsung. По его словам, идея заключается в том, чтобы наладить выпуск NL-SSD большой вместимости, которые смогут стать полноценной альтернативой HDD соответствующего класса. Ожидается, что ёмкость NL-SSD производства Samsung составит от 250 Тбайт до 1 Пбайт. Рассматриваются варианты в форм-факторе E3.L и E2. В шасси стандарта 4U можно будет разместить около 50 таких накопителей, что в сумме даст почти 50 Пбайт пространства для хранения данных. Таким образом, серверная стойка с подобными СХД сможет вмещать 0,5 Эбайт.

Samsung намерена применять в составе NL-SSD флеш-чипы нового типа. Подробности о них не раскрываются, но известно, что показатель DWPD (полных перезаписей в сутки) окажется примерно в пять раз меньше по сравнению с QLC — 0,1 против 0,5 на протяжении пяти лет. То есть в случае NL-SSD ежедневно можно будет перезаписывать около 10 % ёмкости для сохранения ресурса. Таким образом, накопители NL-SSD будут оптимизированы прежде всего для чтения (WORM). Что касается производительности, то значения у NL-SSD и QLC SSD находятся на сопоставимом уровне.

«Первоначальные цифры, предоставленные нам разработчиками, говорили о сравнительно низкой скорости передачи данных. Однако в ходе лабораторных испытаний выяснилось, что на самом деле показатели довольно высоки. В плане скорости мы не видим разницы между с QLC», — говорит Жирар. Отмечается, что Scality заключила соглашение о совместной разработке новых SSD с исследовательским центром Samsung в области технологий памяти. Договором не предусмотрены какие-либо эксклюзивные условия.

Предполагается, что NL-SSD появятся на рынке не ранее следующего года. Сверхёмкие накопители также готовят SK hynix/Solidigm, SanDisk и Kioxia. При этом ситуация на рынке остаётся тяжёлой — сейчас SSD на порядок с лишним дороже HDD аналогичной ёмкости, так что надежды Everpure на создание дешёвых 300-Тбайт накопителей и вытеснение жёстких дисков из дата-центров вряд ли оправдаются в ближайшее время.

