Tenstorrent представила ИИ-серверы Galaxy Blackhole для быстрой генерации токенов и без дезагрегации

Tenstorrent представила вычислительную систему Galaxy Blackhole на базе ускорителей Blackhole с архитектурой RISC-V, которая позиционируется как системная ИИ-платформа, способная конкурировать с другими решениями за счёт стабильной производительности инференса, высокоскоростного доступа к памяти и масштабируемой сети — трёх факторов, которые всё чаще определяют эффективность развёртывания ИИ в реальных условиях, пишет Forbes.

6U-сервер Tensorrent Galaxy Blackhole с воздушным охлаждением основан на 32 ИИ-ускорителях Blackhole суммарной производительностью 23 Пфлопс в режиме FP8. Система включает 6,2 Гбайт SRAM (суммарно 2,9 Пбайт/с) и 1 Тбайт GDDR6 (суммарно 16 Тбайт/с). Высокоскоростную связь между узлами при горизонтальном масштабировании обеспечивают 800GbE-порты — до 56 портов на систему с общей пропускной способностью 11,2 Тбайт/с (в дуплексе).

Стоимость системы Tensorrent Galaxy Blackhole составляет $110 тыс. Восьмичиповые системы NVIDIA DGX будут производительнее, но и обойдутся в три-пять раз дороже, сообщил The Register. Базовый суперкластер Galaxy Supercluster стоимостью в $440 тыс. включает четыре системы Blackhole. При этом архитектура Tenstorrent поддерживает масштабирование до 32 узлов с 1024 ускорителями. Mesh-сеть Tenstorrent не ограничивается одним узлом. Подобно кластерам TPU от Google или Trainium2 от Amazon, её можно расширить для поддержки более крупных моделей, более высокой пропускной способности или большей интерактивности, добавив больше узлов и отрегулировав параллелизм тензоров и конвейеров.

Как сообщает Tenstorrent, для DeepSeek V3 её четырёхузловые суперкластеры Blackhole Galaxy Supercluster могут обрабатывать запрос на 100 тыс. токенов — эквивалент 166 страниц текста — менее чем за четыре секунды. Tenstorrent заявила, что кластеры Galaxy Blackhole могут генерировать видео быстрее, чем в реальном времени, а также очень быстро генерировать токены LLM. Демонстрационные версии систем Tenstorrent настроены на обычный режим с генерацией текста с удобочитаемой скоростью, и режим Blitz, обеспечивающий максимально быструю обработку данных, подходящую для таких приложений, как генерация кода и агентный ИИ.

В режиме Blitz MoE-модель DeepSeek-671B обеспечивает «до 350 т/с на пользователя со временем получения первого токена менее 4 с», сообщила компания. Ресурс EE Times протестировал этот режим за несколько дней до официального запуска, получив 255 т/с на пользователя для коротких запросов в стиле чат-бота. Этот режим поддерживает пакетную обработку от 8 до 64 и длину контекста до 128 тыс токенов. Он работает на 16 серверах Galaxy (512 чипов) с использованием конвейерного параллелизма на этапе декодирования.

Компания отметила, что её системы не нуждаются в дезагрегации. «Мы можем выполнять и [предварительное заполнение, и декодирование] на одном узле, — сообщил генеральный директор Tenstorrent Джим Келлер (Jim Keller) изданию EE Times. — Мы создаём большой кластер, на котором можно запускать предварительное заполнение и декодирование LLM, генерацию видео, агентный ИИ… мы не специализируемся на чём-то одном. У нас много чипов, большой объём SRAM, но все чипы имеют DRAM, и все они тесно связаны между собой, поэтому наша платформа гораздо более универсальна».

