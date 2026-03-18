Alcatel Submarine Networks (ASN) вложит €100 млн в модернизацию заводов в Кале и Гринвиче, выпускающих подводные кабели

Компания Alcatel Submarine Networks (ASN) намерена инвестировать около €100 млн в модернизацию своего производства в Кале (Франция) и Гринвиче (Великобритания). Заводы занимаются выпуском подводных кабелей.

Спрос на увеличенную пропускную способность в мире растёт уже более десяти лет подряд. Особое влияние на эти процессы оказывают облачные сервисы, службы потоковой передачи данных и в последние несколько лет — ИИ-платформы.

В условиях растущего спроса на данные телеком-операторы и «большая пятёрка GAFAM» (Google, Apple, Meta✴, Amazon, Microsoft) вкладывают всё больше средств в развитие собственной инфраструктуры, особенно в подводные оптоволоконные сети на основе соответствующих кабелей. По ним сегодня передаётся подавляющее большинство данных между континентами.

Для удовлетворения спроса ASN, давно специализирующаяся на проектировании таких систем, производстве и монтаже кабелей, продолжает модернизировать своё производство во Франции и Великобритании.

€100 млн планируется потратить в течение трёх лет — с 2026 по 2028 годы. Производство будет оптимизировано для выпуска кабелей нового поколения. План включает реконструкцию и расширение здания на территории промзоны в Кале, а также отделку нового здания на площадке в Гринвиче.

Инвестиции укрепляют позиции компании в Кале и Лондоне (Гринвиче). Это означает развитие местных команд специалистов и более эффективное использование их навыков на производстве ASN.

По словам представителя компании, она продолжает инвестировать в людей и инфраструктуру в рамках плана Ambition 2030, чтобы поддерживать клиентов и предлагать им технологии, оптимизированные под их потребности, при этом сохраняя высокие качество и надёжность.

В ноябре 2024 года сообщалось о сделке, предусматривавшей выкуп у Nokia производителя и прокладчика подводных интернет-кабелей Alcatel Submarine Networks французским государством в лице ведомства Agence des parties de l'Etat (APE). Переход прав обошёлся в €100 млн, при этом государство обязалось взять на себя обязательства по долгу ASN в размере €250 млн. Сделка была закрыта в январе 2025 года.

За плечами ASN — более 165 лет истории и более 850 тыс. км проложенных по всему миру кабелей; это приблизительно эквивалентно 21 окружности Земли. Компания располагает тремя заводами в Европе и семью кораблями для прокладки кабелей.

