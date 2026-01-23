Ulstein построит для OMS два новых судна для прокладки подводных интернет-кабелей

Поддерживаемая KKR компания Optic Marine Group (OMS) заключила с Ulstein контракт на разработку и строительство двух новых кораблей серии SX252 для прокладки подводной кабельной инфраструктуры, сообщает Datacenter Dynamics.

Заказчик заявляет, что это очередная веха в реализации стратегии расширения флота OMS Group и подчёркивает приверженность компании принципам защиты окружающей среды на фоне стремления обеспечения глобального спроса на прокладку подводных кабелецй высокой пропускной способности.

Новые суда станут дополнением к ещё двум аналогичного назначения, договор о строительстве которых OMS заключила с Royal IHC. В целом OMS заявила, что четыре новых судна расширят её операционный потенциал и будут способствовать быстрому росту трафика и развитию цифровой связи по всему миру.

Как сообщает OMS Group, по мере роста спроса на организацию связи по всему миру, возможности специального флота стали критическим фактором, ограничивающим развитие индустрии. Новые корабли значительно расширяют возможности компании выполнять сложные заказы, связанные с прокладкой масштабной и надёжной кабельной инфраструктуры. Это обеспечит OMS Group сильные позиции в ходе следующей фазы развития мировой цифровой инфраструктуры.

На сегодняшний день прокладчиков кабелей в мире немного. По данным International Cable Protection Committee (ICPC), насчитывается всего около 60 действующих судов подобного назначения, многие из которых старше 30 лет. Сегодня имеется более 400 действующих подводных кабелей и спрос только увеличивается, поэтому ограниченное количество кораблей может привести к тому, что новые проекты придётся откладывать, а ремонт кабелей будет проводиться слишком медленно.

Основанная в 1983 году Optic Marine Group базируется в малайзийском Селангоре (Selangor) и располагает шестью судами для прокладки и ремонта кабелей, последнее из которых вышло на дежурство в 2023 году. Кроме того, имеется две баржи и три буксира. Ulstein — норвежская судостроительная компания, основанная в 1917 году. Её основная верфь расположена в Ульстейнвике (Ulsteinvik).

Разработанные Ulstein Design & Solutions AS и планируемые к доставке с верфи Ulstein Verft в 2028 году, суда будут иметь длину 130 м, ширину 22 м и грузоподъёмность до 6,5 тыс. т кабеля. В Ulstein заявляют, что интеграция проверенной конструкции Ulstein X-Bow с передовыми технологиями вроде Ulstein Power Variable Speed Generator (VSG), позволяет задавать новые стандарты операционной и экологической эффективности на рынке. Решения компании снижают как потребление топлива, так и выбросы.

В 2024 году OMS Group получила $300 млн в долг, заключив синдицированное кредитное соглашение с консорциумом финучреждений для расширения своего флота. Дополнительно в сентябре 2024 года компания анонсировала планы инвестировать $300 млн в подводную и кабельную инфраструктуру. В 2023 году KKR инвестировала в её бизнес $400 млн.

