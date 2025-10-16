Pegatron представила ИИ-сервер AS501-4A1-16I1 с СЖО и 16 ускорителями AMD Instinct MI355X

Pegatron анонсировала высокопроизводительный сервер AS501-4A1-16I1 с СЖО для задач НРС, а также ресурсоёмких приложений ИИ, включая инференс и обучение больших языковых моделей. Устройство выполнено в форм-факторе 5OU на аппаратной платформе AMD. До восьми серверов AS501-4A1-16I1 могут быть установлены в стойку RA5100-128I1. Это позволяет сформировать ИИ-систему высокой плотности, насчитывающую до 32 процессоров EPYC 9005 и до 128 ускорителей Instinct MI355X.

Конструкция системы включает два CPU-узла и два лотка GPU. Каждая из CPU-секций допускает установку двух процессоров AMD EPYC 9005 Turin с показателем TDP до 500 Вт и 24 модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM. Таким образом, в общей сложности могут быть задействованы четыре чипа EPYC и 48 модулей ОЗУ.

В свою очередь, каждый из GPU-лотков оснащается восемью ускорителями AMD Instinct MI355X, которые несут на борту 288 Гбайт памяти HBM3E с пропускной способностью до 8 Тбайт/с. В общей сложности реализованы 12 слотов PCIe 5.0 x16 FHHL, в которые установлены десять однопортовых сетевых адаптеров 400GbE и два двухпортовых адаптера 10GbE

В оснащение входят контроллер Aspeed AST2600, два сетевых порта 1GbE (RJ45), выделенный сетевой порт управления (RJ45), последовательный порт (разъём Micro-USB), интерфейсы USB 2.0 Type-C и Mini-DP. В дополнение к СЖО имеются десять вентиляторов охлаждения. Применяется шина питания ORv3 на 48 В DC.

