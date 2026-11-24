OpenAI и Cisco объявили о запуске открытой инициативы Secure Infrastructure Project, призванной обеспечить безопасность вычислительной ИИ-инфраструктуры на этапе проектирования, чтобы она могла противостоять атакам, осуществляемым с помощью ИИ, сообщает SiliconANGLE. Первый проект в рамках инициативы получил название Shirudo — он предназначен для автоматической защиты инфраструктурных систем от критических уязвимостей ещё до того, как для них будут выпущены исправления.

Чтобы противостоять атакам, развёртываемым с помощью ИИ, Cisco и OpenAI предлагают перестроить инфраструктуру с нуля, изначально закладывая в неё принципы безопасности. Современные системы должны проектироваться как устойчивые, неизменяемые и в случае атаки способные восстанавливаться из предыдущего заведомо исправного состояния, чтобы быстро вернуться к нормальной работе. Инфраструктурные системы должны базироваться на TPM и использовать методы обучения с подкреплением для безопасного тестирования собственных механизмов защиты. Благодаря этим мерам они смогут адаптироваться к новым кибератакам, осуществляемым по неизвестным ранее векторам.

Ключевым элементом здесь является обеспечение безопасности рабочих нагрузок непосредственно во время их выполнения. Поэтому центральным компонентом инициативы Cisco и OpenAI выступает проект Shirudo (отсылка к японскому прочтению английского «shield» — «щит») — развитие открытого решения Tetragon, предназначенного для автономной защиты ИИ-агентов. В основу Shirudo легла Linux-подсистема, которая даёт возможность выполнять небольшие проверенные программы прямо в ядре Linux. Они могут отслеживать активность приложений и корректировать их поведение, не требуя изменять исходный код или перезагружать систему.

eBPF позволяет ИИ-агентам собирать подробную телеметрию, производить оценку защитных мер в режиме мониторинга и за считанные миллисекунды развёртывать «щиты» с криптографической подписью. Роль OpenAI в этом процессе состоит в том, чтобы подтвердить пригодность технологии eBPF для решения подобных задач. Ранее компания развернула Shirudo в составе системы управления агентами Codex. Получив информацию о новой уязвимости, Codex с помощью Shirudo может в автономном режиме создать воспроизводящий её эксплойт, а затем разработать систему защиты. После этого система проверяет корректность защитного кода и развёртывает подписанные «щиты» на всех затронутых узлах.

Две компании испытали Shirudo на примере критической уязвимости Java4Shell в OpenJDK. Система оперативно сгенерировала Java-байткод и внедрила его в работающий агент Elasticsearch, благодаря чему были заблокированы вредоносные операции перезаписи данных в формате Base64, которые могли привести к компрометации всей системы. Cisco и OpenAI приглашают разработчиков, инженеров по работе с ядром и экспертов по безопасности к совместной работе над проектом Shirudo и другими в рамках инициативы Secure Infrastructure Project.

Ранее Cisco объявила ИИ-нейтралитет, гарантировав клиентам возможность работать с ИИ вне зависимости от создателей базовой модели.

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