Cisco: агентный ИИ трансформирует структуру интернет-коммуникаций, а через 10 лет на него придётся четверть трафика

Хотя сегодня на пользовательский ИИ-трафик приходится лишь малая доля от общего объёма, распространение агентного ИИ существенно изменит его структуру. В отчёте AI Impact on Wide Area Networks (WAN) компания Cisco прогнозирует, что именно ИИ станет главным драйвером роста сетевого трафика, а потребительский трафик к середине 2030-х гг. вырастет приблизительно в 6,6 раза, сообщает блог IEEE ComSoc.

По оценкам Cisco, ИИ обеспечит около 63 % дополнительного роста трафика, если сравнивать со сценарием без учёта ИИ. Исследование уделяет основное внимание именно WAN-сетям (без ЦОД и кластеров) и даёт рекомендации по проектированию сетей и планированию пропускной способности.

Потребительский ИИ-трафик в основном по-прежнему состоит из коротких текстовых диалогов, но ситуация меняется с переходом к агентному ИИ и мультимодальным взаимодействиям. Пока же, по данным Comcast, 97,1 % ИИ-трафика приходилось на текст, 2,6 % на изображения и 0,3 % на видео. И хотя на инференс приходится лишь «незначительная» доля трафика, Cisco полагает, что к 2035 году на него будет приходиться приблизительно 25 % всего трафика Сети.

Важно, что инференс-трафик вдвое продолжительнее типичных веб-взаимодействий и к тому же интенсивнее, поскольку генерируется роботом. При выполнении некоторых задач агентами может использоваться до 450 % больше трафика на задачу, чем человеком, а около 9 % инференс-потоков обеспечивают больше исходящего трафика (upstream), чем входящего, тогда как у обычного веб-трафика на upstream приходится всего 0,5 %, и это уже серьёзный сдвиг в поведении Сети, который с ростом использования агентных ИИ будет только расти.

Использование ИИ гораздо чувствительнее к задержкам, чем при большинстве обычных сетевых сценариев, поскольку коммуникация пользователя с ИИ часто идёт в виде разговора в интерактивном режиме, и ожидаются почти мгновенные ответы. По мнению Cisco, даже небольшие задержки становятся критичными для качества сервиса. В то же время растут и объёмы ИИ-трафика, поскольку увеличиваются мультимодальные промпты/загрузки и использование агентов.

Изменения структуры трафика потребуют и изменений физической инфраструктуры. Оптоволоконные сети уже обеспечивают относительно симметричные потоки данных и низкую задержку, но операторы DOCSIS вынуждены бороться за снижение задержки и выделять больше полос для исходящего трафика в ущерб входящему.

Теперь для ШПД-сетей одной из ключевых задач становится пропускная способность upstream-каналов, задержки и т.п., а не просто общий объём пропускаемых данных. Повышение симметричности upstream- и downstream-каналов, а также возможность обеспечения низкой задержки становится чрезвычайно важным, особенно по мере роста мультимодального и агентного использования ИИ.

