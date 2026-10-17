Сетевая «Швейцария»: Cisco изменила стратегию в эпоху агентного ИИ, став более открытой и нейтральной

С некоторых пор Cisco делает ставку на открытый, независимый от конкретных поставщиков подход к моделям и ИИ-агентам. В то время как некоторые вендоры активно продвигают собственные закрытые ИИ-экосистемы, стремясь таким образом привязать к своим решениям клиентов, Cisco позиционирует себя как нейтральный уровень оркестрации, связывающий между собой конкурирующие модели и ИИ-агентов, пишет CRN.

На недавней конференции WebexOne 2026 компания заявила о поддержке сторонних моделей, отметив, что также выступает за открытость и совместимость ИИ-агентов, позиционируя себя в качестве универсальной платформы, позволяющей корпоративным клиентам работать с ИИ вне зависимости от того, кто является разработчиком базовой модели — Google, Anthropic, OpenAI или кто-то другой.

Этот подход распространяется и на новое направление компании — агентный ИИ, сообщил Снорре Кьесбу (Snorre Kjesbu), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco Collaboration. «Взаимодействуя с множеством игроков, Cisco будет выступать в роли “Швейцарии”», — отметил он, подразумевая нейтральный статус этой страны. Кьесбу добавил, что подобного подхода компания придерживается и в сфере инструментов для совместной работы, обеспечивая совместимость своих решений с продуктами конкурентов.

В рамках этой стратегии Cisco обеспечивает поддержку сторонних моделей и агентов ИИ на платформе Webex с возможностью использования собственных LLM, обеспечением взаимодействия между агентами, а также интеграцией с внешними поставщиками ИИ-технологий, не пытаясь привязывать клиентов к закрытому стеку собственных решений.

Как отметил партнёр Cisco Джо Бергер (Joe Berger), вице-президент по цифровым решениям компании World Wide Technology, интеграция решений компании с Claude, инструментами от OpenAI и другими ИИ-ассистентами свидетельствует о смене её стратегии: «Они вряд ли смогут доминировать во всех сферах, но вполне способны сотрудничать с большинством поставщиков, предоставляя отдельные компоненты решений. На мой взгляд, это верный подход, поскольку на данный момент явный лидер на рынке ещё не определился».

По словам Бергера, в Cisco осознали, что нужно идти навстречу клиентам, даже если они пользуются решениями конкурентов. «Ещё пять лет назад для них было крайне сложно занять нейтральную позицию. Сегодня же они выигрывают больше сделок в сфере совместной работы, поскольку сотрудничают с Microsoft, Zoom, а теперь и с Google. Полагаю, такой подход стоит распространить и на другие направления портфеля Cisco», — считает он.

В Cisco сообщили, что компания видит свою задачу в предоставлении инфраструктуры — сетевых решений, средств безопасности, инструментов для мониторинга (observability) и управления, — которая работает поверх различных ИИ-платформ. Такой подход выгоден и партнёрам, которые смогут создавать сервисы, опираясь на ряд различных моделей.

В Long View Systems, партнёре Cisco, считают, что компания может занять уникальную нишу в качестве «нейтральной» ИИ-платформы, поскольку она не конкурирует с разработчиками самих моделей. В настоящее время клиенты комбинируют различные ИИ-модели, и, поскольку они не отдают предпочтение какому-то одному решению, на рынке открываются возможности для поставщика ИИ-технологий, не привязанного к конкретным вендорам. По словам эксперта, это напоминает подход, который Cisco применяет в своей платформе Cloud Control, основанной на использовании ИИ-агентов, которая стала доступна пользователям ранее в этом году и которая позволяет управлять устройствами сторонних вендоров.

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