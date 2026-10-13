Cisco представила чип-коммутатор Silicon One G302 с пропускной способностью 51,2 Тбит/с

Cisco, анонсировала чип Silicon One G302 для коммутаторов уровня ToR (Top-of-Rack), монтируемых в самом верху серверной стойки. Новинка обеспечивает пропускную способность до 51,2 Тбит/с. Конструкция изначально оптимизирована для работы с системами прямого жидкостного охлаждения с целью снижения энергопотребления и повышения плотности компоновки.

Изделие Silicon One G302 использует физические интерфейсы 200G SerDes, позволяя эффективно агрегировать трафик. Говорится о возможности интеграции с оптическими модулями нового поколения класса 1,6 Тбит/с. Чип дает возможность управлять потоками данных непосредственно на уровне серверных стоек, в которых размещаются ИИ-ускорители. Использование программируемой архитектуры позволяет гибко настраивать логику обработки пакетов, а также интегрировать старые кластеры с новыми. Поставки решения планируется организовать к концу текущего года.

Кроме того, Cisco объявила о начале пробных отгрузок чипов Silicon One G300, представленных в феврале нынешнего года. Они обеспечивают пропускную способность до 102,4 Тбит/с. Конструкция предусматривает наличие 512 блоков 200G SerDes.

Cisco также представила новую версию программной платформы SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) с открытым исходным кодом. Самым значительным нововведением в SONiC стала функция безопасности Live Protect, которая позволяет выявлять и устранять уязвимости в рабочих процессах ИИ в режиме реального времени. Этот инструментарий станет доступен в следующем году.

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