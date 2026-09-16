Систему защиту email от Cisco можно взломать с помощью email

Злоумышленники активно эксплуатируют критическую уязвимость в виртуальных и физических устройствах Cisco Secure Email Gateway, предназначенных для защиты почтовых сервисов. «Дыра» позволяет получить root-доступ к устройствам с помощью вредоносных писем, сообщает The Register. Уязвимость выявили в ходе работы с обращениями в техподдержку Technical Assistance Center.

Уязвимость CVE-2026-76461 с рейтингом CVSS 9,8касается виртуальных и физических устройств независимо от их конфигурации. По данным Cisco, единственный способ устранить проблему — установить обновление безопасности. Проблема кроется в механизме обработки входящей почты в Cisco AsyncOS. Злоумышленнику не нужно взламывать саму систему, достаточно отправить специально сформированное письмо через уязвимый шлюз. Если всё сработает «как следует», он сможет отдавать команды, обладая правами администратора.

Специалисты Cisco сообщили, что информация об активной эксплуатации уязвимости появилась у них только в сентябре. При этом в компании пока хранят молчание о том, кто именно стоит за атаками, давно ли они начались и сколько организаций скомпрометировано. Есть некоторые признаки того, что пострадали как минимум некоторые облачные клиенты Cisco. Компания провела расследование и напрямую связалась с клиентами, у которых имелись признаки эксплуатации уязвимости. Облачные клиенты уже получили обновлённую версию AsyncOS 16.5.0-780.

Самостоятельно администрирующим работу устройств придётся потрудиться дополнительно. Cisco советует проверять логи на признаки подозрительной активности, но даже отсутствие таких признаков не значит, что систему не скомпрометировали. Как только злоумышленники получают root-доступ, они могут переписывать логи, скрывая следы. Поэтому администраторам стоит проверять также сетевые журналы и журналы межсетевых экранов, не полагаясь только на данные шлюза.

Для виртуальных устройств, предположительно скомпрометированных, компания рекомендует сохранить состояние, логи, образы дисков и другие данные для дальнейшего расследования, после чего развернуть новую виртуальную машину с исправленным вариантом ПО, заново восстановить конфигурацию и заменить учётные и криптографические данные.

Cisco устранила уязвимость в версиях AsyncOS 15.5.5-014, 16.0.4-302 и 16.5.0-780, хотя клиентам настоятельно рекомендуется использовать именно последнюю версию. Впрочем, потенциальных целей для атак ещё много — в понедельник Shadowserver Foundation сообщала о более 400 устройств Cisco Secure Email Gateway, доступных для атак из Сети. Уязвимость включили в реестр Known Exploited Vulnerabilities американского федерального агентства CISA, а федеральным гражданским ведомствам США (не относящимся к военным структурам и спецслужбам) предписали устранить её до 17 сентября.

CVE-2026-76461 появилась менее чем через год после того, как злоумышленники использовали ещё одну «дыру» в безопасности AsyncOS — CVE-2025-20393 для взлома устройств Cisco Secure Email Gateway. В итоге уязвимость получила максимальную оценку в 10 баллов. Впрочем, это мелочь по сравнению с советом Barracuda Networks выбросить скомпрометированные шлюзы ESG (Email Security Gateway).

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