В MikroTik RouterOS нашли шесть серьёзных уязвимостей — пора срочно обновить роутеры

Команда CERT Polska, созданная для реагирования на инциденты кибербезопасности на базе Национального научно-исследовательского института Польши (NASK), сообщила об обнаружении шести уязвимостей в MikroTik RouterOS. Сочетание двух из них позволяет злоумышленнику получить полный контроль над устройством без аутентификации, если устройство поддерживает удалённый доступ по протоколу SSH.

Данные уязвимости затрагивают SSH-сервер и клиент, службу тестирования пропускной способности, обработку сертификатов X.509 и интерфейс WebFig. В связи с этим MikroTik выпустила исправления в версиях 7.25beta3, 7.24.2, 7.23.4 и 6.49.21, уведомив об этом пользователей, но не рассказав об уязвимостях. об Администраторам рекомендуется обновить свои устройства, а затем проверить конфигурацию на наличие неизвестных пользователей, скриптов, задач планировщика, прокси-серверов и туннелей.

CERT Polska также опубликовала описание трёх самых серьёзных из этих уязвимостей:

CVE-2026-67276 — обход аутентификации SSH (рейтинг опасности CVSS: 9.2)

Используя уязвимость, злоумышленник, зная имя пользователя и открытый модуль ключа пользователя, может создать другой ключ и войти через SSH, не имея соответствующего закрытого ключа. Полученные привилегии эквивалентны привилегиям целевой учётной записи.

CVE-2026-86060 — манипулирование привилегиями SSH-сессии с помощью специально созданного имени пользователя (CVSS: 9.2)

RouterOS некорректно обрабатывала имена пользователей, начинающиеся с запрещённого символа, в механизме входа через SSH. Используя специально созданное имя пользователя, злоумышленник может повысить свои привилегии. В результате сессия получает полные административные привилегии в системе RouterOS.

CVE-2026-67277 — утечка памяти и сбой при проверке пропускной способности (CVSS: 8.8)

Сервис проверки пропускной способности позволял неаутентифицированному соединению перейти в состояние, которое должно быть доступно только после входа в систему. В сочетании с двумя отдельными уязвимостями — утечкой неинициализированных данных буфера пакетов и полным переполнением при проверке размера — это позволяет либо осуществить утечку памяти ядра, либо удалённую DoS-атаку, приводящую к перезагрузке системы.

По данным CERT Polska, указанные уязвимости RouterOS активно использовались в реальных атаках, проведённых в последние дни. Обновление до последней версии ОС обеспечивает защиту от взлома. В нём MikroTik использует механизм, который при запуске RouterOS сканирует конфигурацию на наличие известных признаков несанкционированных изменений, отключает распознанные подозрительные записи конфигурации, записывает критическое сообщение в журнал и устанавливает предупреждение (маркер Flagged). Этот механизм обнаруживает только выбранные следы после компрометации — отсутствие маркера не является доказательством безопасности устройства, поскольку могут существовать и другие необнаруженные уязвимости.

CERT Polska рекомендует немедленно обновить RouterOS до одной из версий, содержащих легальные обновления: 7.25beta3, 7.24.2, 7.23.4 или 6.49.21. «После обновления проверьте журналы на наличие сообщения о компрометации устройства и значения помеченного маркера в выводе команды /system/device-mode/print. Также проверьте конфигурацию на наличие неизвестных пользователей, скриптов и других неопознанных изменений», — сообщила команда польских программистов.

В случае отсутствия возможности установки патча, следует отключить открытые службы или заблокировать доступ к ним со всех адресов за пределами доверенных сетей управления. Это относится, в частности, к SSH, WWW/WWW-SSL и серверу проверки пропускной способности. Также рекомендуется не инициировать TLS-соединения с устройства и не использовать встроенные SSH-клиенты (/system ssh и /system ssh-exec), особенно когда связь проходит через незащищённые сети или направлена на незащищённые хосты.

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