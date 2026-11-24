Компании Nexalus и Renda анонсировали сервер Renda Nova8, спроектированный для ресурсоёмких задач ИИ. Особенность устройства заключается в использовании уникальной технологии жидкостного охлаждения, которая не только обеспечивает высокую эффективность, но и позволяет интегрировать новинку в существующие дата-центры с воздушным охлаждением без необходимости прокладки дополнительных трубопроводов, говорят разработчики.

Сервер выполнен в форм-факторе 4U для монтажа в стандартную 19″ стойку. Задействован один процессор AMD EPYC (поколение не указано), а объём оперативной памяти DDR5 достигает 2 Тбайт. Установлены восемь ускорителей NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition с 96 Гбайт GDDR7 каждый (в сумме 768 Гбайт), которые работают на полной мощности (600 Вт). В оснащение входят восемь накопителей U.2 с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe). За питание отвечают четыре блока на 3000 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium и резервированием по схеме «2+2».

Применена технология струйного охлаждения Nexalus: жидкость распыляется на охлаждающую пластину непосредственно над самыми горячими участками каждого чипа, а не циркулирует внутри каналов. СЖО охватывает CPU и каждый из GPU. Десять микронасосов перекачивают охлаждающую жидкость через пять контуров с резервированием, а дополнительную поддержку оказывают 16 вентиляторов. Применены специальные быстроразъёмные соединения, позволяющие заменять детали без слива жидкости из контура.

По утверждениям разработчиков, использованное решение обеспечивает снижение температуры GPU более чем на 20 °C относительно предельно допустимого значения, что гарантирует запас тепловой мощности для длительной работы под высокими нагрузками. Кроме того, повышается эффективность: количество выходных токенов увеличивается на 20 % по сравнению с серверами сопоставимого класса, оснащёнными воздушным охлаждением. Количество токенов на 1 Вт возрастает на 22 %. Быстродействие достигает примерно 55 тыс. токенов в секунду при работе с моделью Llama 3.3 70B (NVFP4).

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