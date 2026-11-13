Канадские учёные придумали «сдвоенную» погружную СЖО с доохлаждением самых горячих участков микросхем

Учёные из канадского Университета Ватерлоо ведут разработку гибридной системы охлаждения, способной повысить эффективность и экономичность ИИ ЦОД, сообщает HPCwire. Предложенная ими технология направлена на охлаждение зон локального перегрева на компьютерных чипах с помощью капель кипящего хладагента.

Технология сочетает механизмы погружного охлаждения с использованием деионизированной воды и точечное охлаждение наиболее нагретых участков с помощью капель дополнительного хладагента. В зависимости от рабочей нагрузки отдельные участки чипа могут за считанные секунды нагреваться значительно сильнее остальных. Обычный поток охлаждающей жидкости реагирует на такие внезапные локальные перегревы недостаточно быстро.

Доктор Сушанта Митра (Sushanta Mitra), постдокторант Тянь-Юй Чжан (Tian-Yu Zhang) и аспирант Арнав Банерджи (Arnav Banerjee) решили эту задачу, развив собственный метод — заключение одной жидкости в тонкую оболочку из другой. Они выбрали дополнительный хладагент, температура кипения которого значительно ниже, чем у воды; будучи, кроме того, тяжелее воды, он не смешивается с ней и остаётся на месте при нанесении на перегретый участок. При лабораторных испытаниях одна капля этого хладагента при закипании снизила температуру зоны локального перегрева на имитации компьютерного чипа, погруженного в резервуар с водой, на величину до 17 °C всего за 15 с — в несколько раз быстрее, чем при обычном иммерсионном охлаждении.

Далее исследователи применили свою технологию капсулирования, заключив капли хладагенты в тонкую оболочку из силиконового масла. Добавив в покрытие отличающиеся более высокой теплопроводностью керамические частицы, они получили возможность регулировать скорость закипания капель. По замыслу исследователей, такая система может работать по двум сценариям: либо капли охлаждающей жидкости циркулируют в водной среде и активируются при контакте с перегретыми участками, либо капли подаются непосредственно на те зоны, где фиксировалось повышение температуры.

Ранее OVHcloud и Iceotope также предложили технологию гибридного охлаждения, которая сочетает погружное с традиционными водоблоками. Microsoft и Corintis разработали основанную на принципах микрогиродинамики систему, в которой микроканалы для СЖО вытравливаются прямо в кремнии. Airsys построила систему LiquidRack, занимающую промежуточное положение между обычными системами воздушного охлаждения и крупными СЖО: диэлектрическая жидкость распрыскивается на вертикально размещённые серверы в специальных кассетах, а в теплообменнике отдаёт тепло воде, отправляемой во внешний контур.

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