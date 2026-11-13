Канадские учёные придумали «сдвоенную» погружную СЖО с доохлаждением самых горячих участков микросхем

 
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Учёные из канадского Университета Ватерлоо ведут разработку гибридной системы охлаждения, способной повысить эффективность и экономичность ИИ ЦОД, сообщает HPCwire. Предложенная ими технология направлена на охлаждение зон локального перегрева на компьютерных чипах с помощью капель кипящего хладагента.

Технология сочетает механизмы погружного охлаждения с использованием деионизированной воды и точечное охлаждение наиболее нагретых участков с помощью капель дополнительного хладагента. В зависимости от рабочей нагрузки отдельные участки чипа могут за считанные секунды нагреваться значительно сильнее остальных. Обычный поток охлаждающей жидкости реагирует на такие внезапные локальные перегревы недостаточно быстро.

Источник изображения: uwaterloo.ca

Источник изображения: uwaterloo.ca

Доктор Сушанта Митра (Sushanta Mitra), постдокторант Тянь-Юй Чжан (Tian-Yu Zhang) и аспирант Арнав Банерджи (Arnav Banerjee) решили эту задачу, развив собственный метод — заключение одной жидкости в тонкую оболочку из другой. Они выбрали дополнительный хладагент, температура кипения которого значительно ниже, чем у воды; будучи, кроме того, тяжелее воды, он не смешивается с ней и остаётся на месте при нанесении на перегретый участок. При лабораторных испытаниях одна капля этого хладагента при закипании снизила температуру зоны локального перегрева на имитации компьютерного чипа, погруженного в резервуар с водой, на величину до 17 °C всего за 15 с — в несколько раз быстрее, чем при обычном иммерсионном охлаждении.

Далее исследователи применили свою технологию капсулирования, заключив капли хладагенты в тонкую оболочку из силиконового масла. Добавив в покрытие отличающиеся более высокой теплопроводностью керамические частицы, они получили возможность регулировать скорость закипания капель. По замыслу исследователей, такая система может работать по двум сценариям: либо капли охлаждающей жидкости циркулируют в водной среде и активируются при контакте с перегретыми участками, либо капли подаются непосредственно на те зоны, где фиксировалось повышение температуры.

Ранее OVHcloud и Iceotope также предложили технологию гибридного охлаждения, которая сочетает погружное с традиционными водоблоками. Microsoft и Corintis разработали основанную на принципах микрогиродинамики систему, в которой микроканалы для СЖО вытравливаются прямо в кремнии. Airsys построила систему LiquidRack, занимающую промежуточное положение между обычными системами воздушного охлаждения и крупными СЖО: диэлектрическая жидкость распрыскивается на вертикально размещённые серверы в специальных кассетах, а в теплообменнике отдаёт тепло воде, отправляемой во внешний контур.

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