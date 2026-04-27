Необычная СЖО Airsys LiquidRack «опрыскивает» серверы

Airsys представила новую интегрированную систему жидкостного охлаждения LiquidRack, предназначенное для ИИ-сред средней плотности, ЦОД, телекоммуникаций и периферийных вычислений. LiquidRack включает модули распределения жидкости, насосы и управления непосредственно на уровне серверов. Это позволяет заполнить «пробел» между обычными системами воздушного охлаждения и крупными СЖО, которые требуют отдельные модули распределения охлаждающей жидкости (CDU).

Система поддерживает 0,5 до 8 кВт на сервер и до 80 кВт на стойку 10U. Диэлектрическая жидкость буквально распыляется на вертикально размещённые серверы в специальных кассетах. Нагретая жидкость попадает в пластинчатый теплообменник, где отдаёт тепло воде, отправляемой во внешний контур.

По словам представителя Airsys, большинство операторов ЦОД ищут практичный, гибкий и «бесшовный» путь перехода с воздушного на жидкостное охлаждение. Это поможет справиться с высокой плотностью размещения оборудования, дефицитом электроэнергии и будет способствовать выполнению требований ESG-повестки. Бескомпрессорная система совместима с драйкулерами, чиллерами и адиабатическими системами охлаждения. Это означает, что её можно развернуть на действующих объектах. При этом она использует на 80 % меньше жидкости, чем погружные СЖО.

Также Airsys представила новейший вариант системы воздушного охлаждения UniCool — UniCool-Max. Она обеспечивает до 60 кВт охлаждающей мощности и предназначена для модульных ЦОД и помещений с высокотемпературным оборудованием — телеком-объектов и аппаратных комнат. Компания заявляет, что UniCool-Max не только помогает лучше справляться с высокими тепловыми нагрузками, но значительнее надёжнее традиционных компрессорных систем.

