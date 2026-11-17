Министерство энергетики США развернуло на базе испытательного стенда Darwin в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) второй кластер Maverick-2 израильского стартапа NextSilicon, сообщает The Register. Новая система значительно меньше развёрнутого ранее в в Сандийских национальных лабораториях первого суперкомпьютера на базе технологий NextSilicon с 64 вычислительными узлами и 128 ускорителями — она располагает всего четырьмя ускорителями.

Подобные компактные системы позволяют специалистам LANL проверять и адаптировать для новых чипов широкий спектр программных кодов, выявлять неполадки, совместно с NextSilicon устранять их и непосредственно влиять на функциональные возможности чипов будущих поколений.

Интерес LANL к Maverick-2 — это первый шаг к масштабному внедрению решений NextSilicon в будущие суперкомпьютеры Министерства энергетики. Инженерам необходим прямой доступ к оборудованию, поскольку некоторые из решаемых в лаборатории задач невозможно запускать на общедоступных вычислительных системах. Помимо ядерного оружия, лаборатория занимается моделированием процессов, например, термоядерного синтеза.

«NextSilicon подходит для переконфигурирования системы в соответствии с рабочей нагрузкой, по запросу. Надежда в том, что нам не придётся больше жёстко определять объём требуемых ресурсов CPU и GPU. Мы можем пользоваться более гибкой, конфигурируемой архитектурой, адаптируемой к рабочему процессу», — рассказал главный научный сотрудник LANL Гален Шипман (Galen Shipman).

Архитектуры на основе потоков данных могут быть эффективными в задачах с ограничениями пропускной способности памяти. Поэтому ускорители с похожей архитектурой, такие как Groq,Cerebras и SambaNova всё чаще используются в задачах инференса. Решения NextSilicon отличаются изначальной поддержкой разреженных FP64-вычислений. Однако разработка для таких чипов сложнее, поэтому NextSilicon создала компилятор, преобразующий существующий программный код на C, Python, Fortran или CUDA в граф для запуска на Maverick.

Предельная производительность Maverick-2 варьируется в зависимости от типа рабочей нагрузки, поэтому в NextSilicon решили не афишировать пиковые теоретические показатели. NextSilicon протестировала свои системы в HPCG, LAMMPS и Sparta. В HPCG один чип Maverick демонстрирует производительность 600 Гфлопс — это сопоставимо с показателями современных GPU, но при вдвое меньшем потреблении энергии.

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