Nokia, Nscale, Skeleton, Telia и Verda объявили о создании консорциума AI Gigafactory Northern (AIGF Northern). Он нацелен на создание надёжной, распределённой ИИ-инфраструктуры путём создания «гигафабрики» (Gigafactory) в странах Северной Европы и Балтии, сообщила Nokia.

Отдельные площадки будут объединены в единый кластер под европейским управлением. Масштабные вычислительные ИИ-мощности будут сочетаться с суверенными облачными сервисами и платформенными решениями в сфере ИИ, высокопроизводительными каналами связи и низкоуглеродными источниками энергии. Участники проекта намерены подать заявку на строительство и управление AIGF Northern в рамках конкурса на создание консорциума ИИ-гигафабрики, объявленного Европейским совместным предприятием по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU).

В июле сообщалось, что EuroHPC JU объявила о начале приёма заявок на участие в тендере для строительства и эксплуатации ИИ-гигафабрик (AI Gigafactories/AIGF), сообщает HPC Wire. Гигафабрики вместе с «обычными» ИИ-фабриками обеспечат доступность ИИ-сервисов и мощностей для государственных структур и частных пользователей из государств, участвующих в проекте.

AIGF Northern объединит инфраструктуру многочисленных площадок в Северной Европе и Балтии, что позволит бизнесам, исследователям и государственным организациям Европы получить доступ к масштабируемым сервисам в сфере доверенных вычислений, облачных решений и связи. Распределение вычислительных мощностей по разным странам позволяет снизить риски, связанные с их концентрацией, и повысить устойчивость европейской ИИ-экосистемы.

Консорциум формируется на фоне наращивания инвестиций Евросоюза в ИИ-мощности Европы. В рамках инициативы InvestAI планируется привлечь €30 млрд: €20 млрд из частных источников и €10 млрд из бюджета Евросоюза, а также бюджетов государств объединения.

AIGF Northern объединит объекты в Оулу (Oulu, Финляндия), Иру (Iru, Эстония), Валмиере (Valmiera, Латвия). Где находится площадка в Швеции, пока не определено. Распределение мощностей между объектами позволит использовать разные источники низкоуглеродной энергии, а также расширить вычислительную инфраструктуру там, где есть для этого необходимые ресурсы и снизить зависимость от одной площадки или одного поставщика. Подобный подход усилит операционную устойчивость проекта и обеспечит поддержку трансграничного расширения по мере роста спроса на ИИ в Евросоюзе.

Консорциум поддерживают и ведущие структуры в сфере исследований и инноваций, включая Финский технический исследовательский центр VTT (VTT Technical Research Centre of Finland), Королевский технологический институт KTH — крупнейший технический университет Швеции. Они и другие партнёры инициативы помогут связать инфраструктурные планы AIGF Northern с научными, инновационными и кадровыми ресурсами стран.

Nokia обеспечит проекту защищённую и высокопроизводительную инфраструктуру связи, необходимую для объединения площадок, надёжной передачи данных и обеспечения устойчивости системы. Nscale намерена предоставить облачную платформу и экспертизу в сфере ИИ-инфраструктуры для создания масштабируемых сред с целью обучения ИИ-моделей и инференса.

Telia, совместно с дочерней структурой Telia Cygate, поделится компетенциями в области связи, передачи данных, эксплуатации инфраструктуры и облачных решений. Verda предоставит специализированную инфраструктуру, оптимизированную для ИИ-задач, а также экспертизу в сфере облачных технологий. Это позволит обеспечить масштабируемые мощности для обучения ИИ-моделей и инференса. Skeleton предоставит системы высокой мощности, повышающие эффективность и стабильность ЦОД в больших масштабах и снижающие нагрузку на электросети, а также способствующие сокращению углеродного следа.

В июле сообщалось, что консорциум ÆTHER (AETHER), включающий европейских компаний-лидеров в сфере ИИ, облачных вычислений и энергетики объединил усилия всех участников для строительства ИИ-гигафабрик (AI Gigafactory) в рамках проекта Еврокомиссии AI Continent Action Plan. Европейские власти уже подтвердили поддержку проекта. Особое внимание будет уделяться экономическому развитию, созданию рабочих мест, региональной реиндустриализаци, обеспечению суверенитета и развития технологий. По словам консорциума, ИИ является исторической возможностью для реиндустриализации Европы.

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