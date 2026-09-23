Брюссель наконец запустит систему оценки экоустойчивости дата-центров Евросоюза

Власти Евросоюза наконец утвердили давно обещанную систему присвоения экологических рейтингов дата-центрам. Весьма вероятно, что на следующем этапе будут введены и стандарты их минимальной эффективности, сообщает The Register.

Еврокомиссия представила пакет мер Data Centre Energy Efficiency Package. Эти меры касаются единой системы оценки ЦОД в рамках ЕС, а также системы электронной маркировки для упрощённого сравнения экологических характеристик объектов. Отдельная 12-недельная консультация касается введения стандартов минимальной производительности, с принятием которых можно было бы вывести из эксплуатации устаревшие технологии.

Система рейтингов касается дата-центров мощностью свыше 500 кВт. Их электронная маркировка будет основана на данных об экоустойчивости — операторы ЦОД обязаны предоставлять сведения о потреблении электричества и воды, использовании «мусорного» тепла оборудования, «чистой» энергии и показателях взаимодействия с электросетями. Первая электронная маркировка должна появиться в 2027 году.

Брюссель пытался довести систему до готовности к эксплуатации довольно давно. Первоначально Еврокомиссия предусматривала систему оценок от A до G, но после критики со стороны представителей отрасли запуск был отложен. Moody's предупреждало, что такие оценки для операторов с низким рейтингом могут обернуться не только репутационными проблемами, но и более серьёзными издержками. Например, это потенциально оказывает влияние на условия финансирования и требования к финансовому обеспечению проектов.

Позже появилась информация, что Брюссель смягчит некоторые положения, но одно из самых спорных из них предусматривало, что «зелёные» энергетические сертификаты должны покупаться там, где находится ЦОД. Позже операторам разрешили закупать такие сертификаты и в других регионах Евросоюза.

Принятый пакет мер отражает противоречие в политике Евросоюза в отношении ЦОД. С одной стороны, власти хотят нарастить мощности ИИ, с другой — не допустить роста нагрузки на электросети и водные ресурсы в сопоставимых объёмах.

По словам представителя Еврокомиссии, трёхкратное увеличение мощностей ЦОД не может означать соответствующего роста давления на энергосети, водные ресурсы или аналогичного роста счетов за электроэнергию. Подчёркивается, что именно энергоэффективные, работающие на «чистой» энергии ЦОД и использующие избыточное тепло должны стать ключевым активом для энергетического перехода Евросоюза.

Новая маркировка может стать лишь первым этапом. До 14 декабря продлятся консультации, касающиеся введения стандартов минимальной энергоэффективности, представить законопроект планируется во II квартале 2027 года. Пока Еврокомиссия не решила, какие требования будут содержаться в стандартах, а какие технологии могут исключить из необходимого для оценки перечня.

Значительные расходы на коммунальные ресурсы характерны не только для Европы. На днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал семь законопроектов, призванных усилить контроль за ЦОД. Например, предусмотрено раскрытие информации о потреблении дата-центрами воды и электричества, а также определено, кто должен оплачивать подключение к электросети и энергетическую инфраструктуру в целом. Ранее сообщалось, что за 10 лет ЦОД США утроили потребление воды и ситуация ухудшается.

Проблемы в регионах, несмотря на различие подходов, практически идентичны. Власти хотят увеличить количество ЦОД, а электрические сети и потребители уже ощутили на себе дополнительную нагрузку, как и структуры, распределяющие водные ресурсы.

Впрочем, европейские операторы теперь получили некоторые ответы. Им необходимо в первую очередь доказать экобезопасность и эффективность своих ЦОД. Что будет с теми, кто не сможет обеспечить хотя бы минимальные показатели, пока неизвестно. В апреле сообщалось, что гиперскейлеры убедили Евросоюз, что экологические показатели ЦОД — это коммерческая тайна.

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