+571 % к выручке за год, капзатраты $40–$45 млрд и безубыточность к концу 2027-го: Nebius отчиталась за III квартал

Nebius Group отчиталась о финансовых результатах III квартала 2026 года. Выручка составила $980,8 млн, а рост — 571 % г/г (против $146,1 млн годом ранее) на фоне расширения облачной ИИ-инфраструктуры. Скорректированная EBITDA составила $465,8 млн против скорректированного убытка $5,2 млн годом ранее. Чистый убыток по GAAP сократился до $37,5 млн с $119,6 млн. На покупки новых основных средств, оборудования и нематериальных активов ушло $7,30 млрд за отчётный и $15,43 млрд — за первые девять месяцев 2026 года, сообщает Converge! Digest.

Согласно данным компании, в 2026 году капитальные затраты должны составить $27 млрд, против прогнозировавшихся $20–$25 млрд. Прогноз выручки находится по нижней границе ранее заявленного диапазона в $3,0–$3,4 млрд. Ввод некоторых сторонних колокейшн-мощностей для компании, включая более поздние этапы проекта в Нью-Джерси, перенесли на I половину 2027 года. Руководство компании подчеркивает, что связанные клиентские контракты при этом остаются в силе.

Также компания представила прогноз на 2027 год, согласно которому предполагается выручка в объёме $12–$13 млрд и капитальные затраты на уровне $40–$45 млрд. Кроме того, в IV квартале 2027 года компания намерена достичь безубыточности (до налогов) с учётом пятилетнего срока амортизации вычислительного оборудования. По оценкам руководства компании, в 2026 году предоплаты от клиентов составят $10 млрд, в 2027 году — $17–$20 млрд. На 30 сентября оставшиеся обязательства по исполнению контрактов составили приблизительно $38,7 млрд. Для сравнения, на 30 июня речь шла об $37,5 млрд.

Финансирование Nebius все более связано с конкретными клиентскими соглашениями и уже развёрнутой инфраструктурой. С начала III квартала, по данным компании, клиентами подписаны контракты совокупной стоимостью более $12 млрд. Предоплаты по соглашениям, заключенным в III квартале и отвечающим заданным критериям, покрыли более 100 % капитальных затрат, связанных с соответствующими контрактами. Для сравнения, во II квартале соответствующий показатель составлял 50–60 %. По сделкам III квартала годовая стоимость контрактов превысила $25 млн/МВт.

По оценкам компании, окупаемость на основе анализа выручки для сопоставимых контрактов от одного до трёх лет составила 19 мес. против 22 мес. Попутно Nebius сообщала о наличии контрактов на энергоснабжение совокупной мощностью 4 ГВт и о намерении обеспечить 5 ГВт до конца 2026 года (это не значит, что ровно столько будут потреблять и ЦОД). По оценкам компании, ещё четыре объекта в течение квартала начали приносить выручку. Руководство Nebius полагает, что предоплаты клиентов, финансирование под обеспечение контрактами и собственные денежные ресурсы компании в совокупности смогут покрыть 75–85 % капитальных затрат в 2027 году.

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