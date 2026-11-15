Microsoft 364: на устранение сбоя облачных сервисов компании ушло больше суток

Компания Microsoft восстановила работу ряда своих инструментов после общемирового сбоя, который коснулся более 70 стран, нарушив работу государственных и частных структур, а также обычных пользователей — в мире продуктами, затронутыми сбоем, пользуются более 430 млн человек. Microsoft уже извинилась за неполадки и рассказала, что те возникли в ходе модернизации сети и не связаны с кибератаками или действиями ИИ-агентов. По словам экспертов, инцидент стал наглядной демонстрацией того, насколько сильно бизнес и жизненно важные сервисы зависят от небольшой группы технологических компаний.

Впервые пользователи начали сообщать о проблемах доступа к продуктам Microsoft 365 в четверг. К пятнице проблема уже коснулась самых разных учреждений, от правительства Японии и Верховного суда Филиппин до австралийских спецслужб, систем железнодорожного транспорта, больниц и судов в Северной Америке. К вечеру пятницы (по Москве) сервисы начали восстанавливать работу, с момента появления первых неполадок прошло около 24 часов.

Впервые Microsoft оповестила пользователей о неполадках с доступом к почтовым ящикам Exchange Online в странах Северной и Южной Америке в 20:54 (МСК) в четверг. Вскоре после этого компания предупредила, что сбой, возможно, коснулся пользователей Microsoft 365 по всему миру. Компания инициировала расследование причин произошедшего и начала работать над восстановлением работы сервисов, но к 07:36 (МСК) пятницы сообщалось только о «частичном восстановлении» работы в некоторых частях света. К 16:32 (МСК) компания отчиталась о «более широком улучшении ситуации» в Северной Америке, «устойчивом улучшении» в большей части Европы и «обнадёживающих признаках восстановления» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным Microsoft, восстановление шло постепенно из-за масштабов проблемы и необходимости обеспечить стабильность работы сервисов после возобновления работы. В компании выразили «глубокое сожаление» из-за перебоев, сказавшихся на работе клиентов и партнёров. Полный отчёт о произошедшем будет опубликован после внутренней проверки. По словам экспертов, сценарии реагирования на случай масштабных сбоев в IT-сфере обычно предполагают использование для обеспечения устойчивой работы резервного сервиса. Тем не менее, на практике бизнесу «практически невозможно» обойтись без таких инструментов, как пакет ПО Microsoft.

Сервисы Microsoft уже не первый раз страдают от сбоев. Так, в июле 2024 года масштабный сбой Microsoft Azure наложился на сбой CrowdStrike. В октябре 2025 года Microsoft объявила об успешном решении проблем с конфигурацией DNS, вызвавших сбои на платформе Azure. Инцидент повлиял на работу сервисов компании и затронул множество отраслей по всему миру.

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