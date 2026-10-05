Более 80 % крупных российских компаний заявляют о готовности к авариям, но не имеют системного подхода к восстановлению

86,9 % российских крупных компаний декларируют высокий уровень готовности к аварийным ситуациям, однако на практике их катастрофоустойчивость реализована фрагментарно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого разработчиком инфраструктурного ПО Orion soft.

В опросе приняли участие 93 представителя крупных предприятий из нефтегазовой, энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других отраслей. Несмотря на то, что 74 % из них сталкиваются с аварийными сбоями не чаще одного-двух раз в год, построение катастрофоустойчивости является для них высоким приоритетом: 86,9 % организаций имеют хотя бы частично спланированные сценарии Disaster Recovery (DR); 91,3 % внедряют средства репликации, включая DR-решения на уровне виртуализации и аппаратную репликацию на уровне систем хранения данных.

Столь высокий уровень декларируемой подготовки объясняется строгими требованиями к непрерывности бизнес-процессов. Для 87,7 % опрошенных время восстановления после сбоя (RTO) является строго регламентированным параметром. При этом 41,5 % компаний ставят цель восстановиться в течение одного часа (максимальный уровень критичности), ещё 46,2 % допускают простой в несколько часов, и лишь 12,3 % респондентов могут позволить себе восстановление в течение суток.

Однако за фасадом внедрённых технологий скрывается отсутствие системной проверки планов в реальных условиях. Только 34,4 % компаний проводят регулярные учения чаще двух раз в год. Около 37,6 % организаций вовсе не тестируют системы аварийного восстановления либо проверяли их единственный раз при внедрении.

Кроме того, наличие специализированных DR-инструментов не гарантирует автоматизированного спасения бизнеса. Для 68,1 % опрошенных основным методом аварийного восстановления остаётся традиционное резервное копирование и ручное возвращение виртуальных машин в строй. Это создаёт риски того, что в случае реальной масштабной аварии регламентированные показатели RTO не будут достигнуты из-за человеческого фактора и отсутствия натренированных процедур.

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