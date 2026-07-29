Эксперты оценили зрелость ИИ-инфраструктуры российских компаний: бизнесу не хватает кадров и GPU-мощностей

Отечественный бизнес активно внедряет искусственный интеллект, но не располагает инфраструктурой, необходимой для его промышленной эксплуатации. К такому выводу пришли аналитики Orion soft в исследовании «Индекс готовности ИИ-инфраструктуры российских компаний».

На основе полученных экспертами Orion soft данных средний индекс готовности инфраструктуры игроков рынка РФ к внедрению ИИ по итогам I полугодия 2026 года составил 38 из 100 баллов, что соответствует начальному этапу формирования инфраструктурной среды для масштабного использования технологий искусственного разума. Индекс учитывает состояние вычислительных ресурсов, наличие специализированных AI- и ML-команд, зрелость процессов эксплуатации, безопасность ИИ-контуров и способность организаций масштабировать ИИ.

Результаты исследования показали, что несмотря на массовый интерес к ИИ, уровень организационной и технологической готовности компаний ощутимо отстаёт от ожидаемых темпов внедрения: 31 % организаций только планируют запуск первых ИИ-проектов, ещё 48 % реализовали не более двух инициатив. Более того, 79 % участников исследования столкнулись с дефицитом профильных специалистов, а потребность в собственных GPU-кластерах испытывают 91 % респондентов.

Исследование также выявило ключевые приоритеты бизнеса: основным фокусом становится возможность безопасно и экономически эффективно использовать ИИ в корпоративной среде. Более 60 % компаний приоритизируют локальные модели, собственную инфраструктуру или отечественные облачные платформы, что подтверждает растущий спрос на защищённый корпоративный ИИ-контур. Наиболее востребованными сценариями остаются интеллектуальный поиск по внутренним данным, LLM-ассистенты и аналитические сервисы, тогда как обучение собственных моделей остаётся нишевым сценарием.

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