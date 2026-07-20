Спрос на GPU-инфраструктуру в России за год взлетел в шесть раз

Потребление облачной инфраструктуры на основе GPU в России в I половине текущего года подскочило на 507 %, или примерно в шесть раз, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование провайдера «Рег.Облако».

Основным драйвером роста названо внедрение готовых ИИ-сервисов в бизнес-процессы. Ускорители на базе GPU применяются для решения самых разных задач, связанных с нейросетевыми технологиями: от речевой аналитики и компьютерного зрения до клиентской поддержки и работы с корпоративными базами знаний. О росте спроса говорят и Cloud.ru с MWS.

По оценкам, количество новых подключений в сегменте GPU-инфраструктуры в России в I полугодии 2026-го подскочило на 160 % в годовом исчислении. При этом ежемесячная активность пользователей увеличилась на 240 %. В сфере выделенных серверов и систем bare metal клиентская база с расходами более 500 тыс. руб. в месяц расширилась более чем в два раза, а доля таких пользователей в общем объёме потребления поднялась с 35 % до 49 %. Отмечается, что самыми востребованными GPU-ускорителями среди российских заказчиков являются NVIDIA RTX A4000 Ampere: такие карты применяют примерно 63 % клиентов.

О быстром расширении рынка говорят и другие его участники. Так, провайдер K2 Cloud указывает на 4–5-кратный рост запросов на облачные GPU. При этом, как отмечается, востребованы такие изделия, как NVIDIA L4, L40S и H100. Отраслевые эксперты подчёркивают, что на российском рынке нет недостатка карт «начального уровня», при этом наблюдается дефицит в сегменте высокопроизводительных решений, которые необходимы в том числе для обучения крупных ИИ-моделей с большим количеством параметров. На этом фоне наблюдается трансформация сектора. Кроме того, заказчикам всё чаще нужны не просто ускорители, а готовые ИИ-решения и сервисы.

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