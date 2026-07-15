РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS

РТК-ЦОД, ведущий ИТ-сервис-провайдер полного цикла, сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности данных платёжных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Успешное прохождение сертификации подтверждает готовность платформы к размещению ИТ-систем организаций финансового сектора, ритейла и интернет-торговли.

Благодаря наличию сертификата PCI DSS, возможность размещать свои ИТ-ресурсы в «Облаке КИИ» получили организации, ежедневно обрабатывающие данные платёжных карт. В их число входят платёжные шлюзы, выполняющие маршрутизацию транзакций, платёжные процессоры, обеспечивающие авторизацию и проведение расчётов, а также поставщики платёжных услуг, действующие как агенты и посредники в международных и локальных расчётах. Кроме того, развернуть свои ИТ-системы на платформе могут банки-эквайеры и интернет-площадки, принимающие онлайн-оплаты.

Для прохождения сертификации специалисты РТК-ЦОД совместно с аккредитованными аудиторами провели полный цикл инструментальных проверок инфраструктуры «Облака КИИ». Аудит охватил все уровни системы, также был выполнен тест сегментации, подтвердивший изолированность платформы от недоверенной сети, и проведено ASV-сканирование уязвимостей — внешнее сканирование инфраструктуры. Кроме того, были организованы внутренний и внешний пентесты, моделирующие действия реальных злоумышленников. Завершающим этапом стал QSA-аудит — оценка соответствия квалифицированным аудитором платёжной индустрии.

Ранее в этом году РТК-ЦОД подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Прохождение сертификации позволило использовать платформу «Облако КИИ» для размещения информационных систем организаций, чья деятельность регулируется Банком России.

«Подтвердив соответствие инфраструктуры "Облака КИИ" стандарту ГОСТ 57580, мы сделали следующий важный шаг и получили сертификат международного стандарта PCI DSS. Это говорит о том, что наша платформа отвечает самым жёстким требованиям безопасности как со стороны Банка России, так и со стороны международной платёжной индустрии. Для наших клиентов из финансового сектора наличие у "Облака КИИ" сертификата PCI DSS означает, что они могут значительно упростить соблюдение нормативных требований, размещая свои ИТ-системы на нашей платформе», — заявил директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — международный стандарт, устанавливающий требования к обеспечению безопасности данных держателей платёжных карт при их передаче, обработке и хранении.

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