РТК-ЦОД повысил отказоустойчивость IT-инфраструктуры автохолдинга ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр

РТК-ЦОД сообщил о завершении работ по размещению оборудования одного из крупнейших автомобильных холдингов России ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр в своём московском ЦОД. Компания обеспечила холдинг комплексной отказоустойчивой инфраструктурой с защищёнными каналами связи и надёжным резервным копированием.

Специалисты РТК-ЦОД в кратчайшие сроки завершили монтаж и подключение оборудования холдинга, которому было необходимо выполнить эти работы оперативно и с гарантированно надёжным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет, говорит компания. Они также настроили защищённое соединение между дата-центром РТК-ЦОД и ИТ-системами ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр, и перестроили схему резервного копирования.

Сообщается, что в настоящее время ИТ-сервисы автомобильного холдинга работают без сбоев даже во время пиковых нагрузок, обеспечивая сотрудникам стабильный доступ к информационным системам и программам без риска потери данных.

Как отметил Алексей Шувалов, директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД, для такого крупного холдинга, как ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр, даже кратковременный перебой в работе информационных систем может повлечь за собой финансовые и репутационные потери. Поэтому во главу угла при реализации проекта в РТК-ЦОД поставили отказоустойчивость и надёжное взаимодействие информационных систем заказчика. «Мы сфокусировались не просто на размещении оборудования, а на создании инженерной среды, где гарантирована стабильная работа, а риски сведены к абсолютному минимуму», — сообщил Шувалов.

В свою очередь, Руслан Хожабаев, директор ИТ-департамента ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр подчеркнул, что для холдинга было важно получить комплексное готовое решение — с монтажом, подключением и обеспечением согласованной работы ИТ-систем. «РТК-ЦОД оперативно и профессионально решил все поставленные задачи, обеспечив нам надёжную ИТ-инфраструктуру, которая работает стабильно и без сбоев», — отметил он.

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