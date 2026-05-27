РТК-ЦОД запустил сервис Unit-colocation в «Облаке КИИ»

РТК-ЦОД представил услугу Unit-colocation на базе своего «Облака КИИ»: она предполагает возможность размещения клиентского оборудования в ЦОД компании с последующим подключением к безопасной облачной платформе.

«Облако КИИ» предназначено для размещения критической информационной инфраструктуры. В составе этой платформы задействованы аппаратные решения, внесенные в реестр Минпромторга, а также программное обеспечение из реестра Минцифры России. Сам ЦОД соответствует уровню Tier III, что гарантирует работу инженерных систем в случае чрезвычайных ситуаций.

Благодаря услуге Unit-colocation заказчики смогут формировать гибридную ИТ-инфраструктуру со своими серверами, расположенными в «Облаке КИИ». В рамках сервиса клиентское оборудование размещается в монтажных шкафах в зоне внешних подключений (ЗВП) дата-центра — вне пределов аттестованного контура «Облака КИИ», но в контролируемой зоне. Подключение серверов выполняется в соответствии с резервируемой и отказоустойчивой схемой — через коммутаторы сетевого доступа 1 GE и оптические порты с пропускной способностью от 1 до 25 Гбит/с. Клиенты смогут выбрать наиболее подходящие для себя сетевые интерфейсы в соответствии с потребностями. Реализованная модель, как утверждается, обеспечивает высокий уровень связности клиентского оборудования с инфраструктурой «Облака КИИ».

«Наша новая услуга Unit-colocation обеспечивает объединение "Облака КИИ", частных корпоративных сетей и публичных облаков в единую IT-инфраструктуру организации. Такая схема гарантирует заказчику отказоустойчивость функционирования его гибридных IT-ресурсов и позволяет гибко ими управлять, а также аттестовать информационные системы на соответствие требованиям регуляторов», — говорит Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

Ожидается, что гибридная инфраструктура, сочетающая собственное оборудование и защищённое облако, заинтересует клиентов из госсектора и операторов персональных данных, а также крупные компании и организации из сфер финансов, промышленности, ТЭК, здравоохранения и транспорта. Заявку на подключение можно оформить на официальном сайте РТК-ЦОД.

