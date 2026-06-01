РТК-ЦОД разворачивает в своих дата-центрах высокоскоростной защищенный Wi-Fi от «Ростелеком»

IT-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД приступил к оснащению своих дата-центров защищённой сети Wi-Fi с высокой пропускной способностью. Беспроводной доступ уже появился на флагманской московской площадке «Медведково-2», которая входит в реестр ЦОД Минцифры России.

Организация Wi-Fi в дата-центрах РТК-ЦОД позволит их сотрудникам и клиентам решать рабочие задачи в режиме реального времени из любой точки на территории объектов. При этом предусмотрено наличие двух беспроводных сетей — защищённой служебной и открытой гостевой. Первая ориентирована на работников и заказчиков, тогда как вторая будет доступна всем посетителям. При этом сеть не предназначена для передачи данных клиентских сервисов.

В качестве аппаратной основы используется российское оборудование компании «Элтекс». Программная составляющая включает облачную платформу собственной разработки «Ростелекома», которая входит в реестр отечественного программного обеспечения. Она в числе прочего обеспечивает работу системы авторизации с полным соблюдением современных стандартов информационной безопасности. Все компоненты Wi-Fi-платформы развёрнуты во внутреннем контуре «Ростелекома» на инфраструктуре «Турбо Облака» — B2B-облачного провайдера, входящего в ГК РТК-ЦОД. Подчёркивается, что беспроводная сеть базируется исключительно на отечественных решениях.

«Запущенная сеть Wi-Fi обеспечивает простую авторизацию и высокую скорость — общая пропускная способность каналов связи до объектов составляет 1,71 Гбит/с. Это высокопроизводительный защищённый Wi-Fi от "Ростелекома", построенный на полностью импортозамещенной платформе», — говорит Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

На текущий момент в «Медведково-2» смонтированы более 200 точек доступа Wi-Fi. До конца нынешнего года в других дата-центрах РТК-ЦОД по всей стране будут установлены свыше 1500 точек. При этом планируется расширение перечня услуг, оказываемых на базе беспроводной сети.

«Оснащение дата-центров РТК-ЦОД защищёнными беспроводными сетями на базе импортозамещенной платформы "Ростелекома" — это пример синергии компетенций внутри группы. Наше решение позволяет гибко управлять сервисом и оперативно внедрять новые функции, а клиентам РТК-ЦОД предоставляет доступ к высокоскоростному безопасному Wi-Fi с простой авторизацией», — заявил Григорий Южаков, директор продуктового офиса Wi-Fi ПАО «Ростелеком».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: