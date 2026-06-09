Orion soft представил платформу для безопасной работы с ИИ

Российский разработчик Orion soft выпустил шлюз безопасности StarGuard AI, предназначенный для централизованной и контролируемой работы с большими языковыми моделями (LLM) в корпоративной среде. Решение может быть актуально для крупного бизнеса, финансового сектора, промышленности, государственных организаций и компаний, внедряющих корпоративных ИИ-ассистентов, агентские системы и внутренние платформы на базе искусственного интеллекта.

StarGuard AI функционирует как обратный прокси-сервер (Reverse Proxy) между пользователями и LLM-провайдерами. Каждый запрос и ответ проходят через набор детекторов до выхода за пределы защищённого контура. Шлюз помогает блокировать чувствительные данные, jailbreak- и prompt-инъекции, токсичный, запрещённый или нецелевой контент в ИИ-чатах, ассистентах, сервисах поддержки и корпоративных помощниках. Благодаря этому программный комплекс снижает репутационные риски во внутренних и клиентских ИИ-сервисах, закрывает риски утечки данных, контролирует разрешённые сценарии использования, централизует доступ к нескольким моделям и даёт прозрачный аудит всех событий.

Решение позволяет подключать облачные и локальные LLM, включая ChatGPT, Claude, DeepSeek, GigaChat, YandexGPT, а также любые локальные модели. Поддерживается интеграция с OpenWebUI, IDE, AI-агентами и корпоративными платформами.

«Корпоративные ИИ-сервисы постепенно становятся частью критической IT-инфраструктуры, а значит требуют сопоставимого уровня контроля и защиты. StarGuard AI создаёт единый контур безопасной работы с LLM и позволяет организациям внедрять ИИ-инструменты без потери контроля над данными с политиками безопасности и нормативными требованиями», — поясняют разработчики продукта.

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