В западноевропейском сегменте Google Cloud произошёл масштабный сбой

Причиной отключения ряда онлайн-сервисов для клиентов в Западной Европе стал «инцидент с электроснабжением», сообщили в Google Cloud. К настоящему моменту работоспособность облачных сервисов полностью восстановлена.

Системы вышли из строя 20 октября в 09:08 мск — возникли неполадки в зоне доступности europe-west-2-b, одной из трёх в лондонском регионе. Полностью работу всех сервисов удалось восстановить в 17:03 мск. Среди затронутых сервисов оказались BigQuery Data Transfer Service, Cloud Filestore, Cloud Run, Google App Engine, Google Cloud NetApp Volumes, Google Kubernetes Engine и Managed Service for Apache Kafka.

В результате крупномасштабного сбоя возникли неполадки в работе ресурсов Lloyds Bank, HSBC, Royal Mail, Rightmove, DPD, BT, Cloudflare, Screwfix и Revolut. Причиной проблемы стал «инцидент с электроснабжением». В общей сложности из строя вышли 38 сервисов, подсчитал давший ресурсу The Register комментарий эксперт. Сбой подчеркнул, насколько сильно современные облачные экосистемы зависят друг от друга: при возникновении проблемы в одном из ключевых облачных регионов по каскаду возникают отказы в работе приложений, API, баз данных, систем аутентификации, платёжных платформ, аналитики и сторонних SaaS-продуктов.

Чтобы обеспечить устойчивость сервисов, требуется проектировать архитектуру с учётом подобных региональных сбоев. Ресурсы следует развёртывать в нескольких регионах, обеспечивать возможность переносить рабочие нагрузки и предусматривать процедуры восстановления после аварий, добавил эксперт. Платформа Google Cloud время от времени сталкивается с масштабными сбоями, которые выводят из строя многочисленные сервисы. В июне сервисы Google Cloud в Индии около недели работали с перебоями из-за произошедшего в одном из ЦОД в Дели пожара. В июле был зафиксирован 15-часовой сбой сервиса в Нидерландах по вине проблем питания и охлаждения в ЦОД. А в сентябре регион us-central1-b на несколько часов прекратил работу из-за человеческого фактора.

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