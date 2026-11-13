Работа сервисов Microsoft нарушена в результате сбоя глобального масштаба

В четверг произошёл масштабный сбой в работе многочисленных программных продуктов и сервисов Microsoft, надолго лишивший компании и индивидуальных пользователей доступа к важным инструментам, сообщает The New York Times.

По информации Downdetector, данные о сбое появились в четверг, в 00:15–01:00 по «восточному» времени (19:15–20:00 МСК в пятницу), когда люди и офисы по всему миру начали сообщать о неполадках в работе инструментария Microsoft 365, в т.ч. почтовые сервисы и программы для обмена сообщениями. Проблемы сохранились до позднего вечера четврга, по некоторым данным, местами они сохраняются и сейчас. По данным Downdetector, между 19:15–20:00 МСК более 130 тыс. пользователей сообщили о проблемах в работе Microsoft Outlook, Microsoft Teams, ИИ-помощника Copilot и Microsoft Store.

Согласно обновлённым данным, появившимся в социальных сетях около полуночи пятницы по московскому времени, Microsoft заявила, что задействует все доступные способы восстановления работы сервисов, поскольку предпринятые меры не принесли желаемого результата. В 05:13 МСК компания объявила, что внесённые изменения «не дают ожидаемого эффекта».

Ранее Microsoft сообщала, что часть её инфраструктуры испытывала «повышенную нагрузку» в нескольких регионах. Позже компания заявила, что уже начала перераспределять трафик между разными сегментами своей глобальной инфраструктуры для того, чтобы сбалансировать нагрузку и перезапускать пострадавшие от сбоев серверы.

Позже агентство Reuters сообщило, что сбой продолжился в рабочие часы пятницы, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Неполадки коснулись организаций и пользователей в Австралии, Японии, США и Индии, повлияли на работу компаний OpenAI и Anthropic. По словам Министра внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берка (Tony Berk), Microsoft не считает случившееся кибератакой. Он не исключил, что ситуация может напоминать случившееся с CrowdStrike в 2024 году, когда причиной сбоя стало неудачное обновление ПО.

Как объявила Microsoft в соцсети X «мы видим положительные результаты в плане стабильности сервиса и увеличения пропускной способности в результате наших последних действий по оптимизации трафика. Мы внедряем эти действия шире по всем затронутым регионам, стремясь достичь устойчивого восстановления». В конце октября масштабный сбой произошёл в западноевропейском сегменте Google Cloud. Возникли неполадки в зоне доступности europe-west-2-b, одной из трёх в лондонском регионе.

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