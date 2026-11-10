SoftBank и партнёры инвестируют $1,85 миллиарда в ИИ-инфраструктуру Малайзии

SoftBank Group и Grab Holdings подписали соглашения о совместных проектах с государственной энергетической компанией малайзийского штата Саравак Petroleum Sarawak Berhad (PETROS), сообщает Converge! Digest. Цель проектов — создание ИИ-инфраструктуры в Малайзии.

Партнёры планируют выделить $1,85 млрд в качестве первоначального совокупного стартового капитала для двух проектов в штате Саравак и в материковой части Малайзии. Долгосрочная цель — создание вычислительных мощностей для ИИ на 5 ГВт и более. Доля SoftBank составит $1 млрд, Grab — $750 млн, PETROS — $100 млн. Средства будут направляться поэтапно, по мере достижения ключевых стадий реализации проектов и заключения контрактов с клиентами, при условии выполнения ряда обязательных требований для закрытия сделки. Планируется также привлечь дополнительных инвесторов и крупных клиентов — гиперскейлеров.

Проекты имеют различную структуру. Основу проекта в Сараваке задало рамочное соглашение, подписанное сторонами в Кучинге 8 октября 2026 года. Размер его первоначальных инвестиций составил $1 млрд: $800 млн от SoftBank Group, $100 млн от Grab и $100 млн долларов от PETROS. SoftBank выступит ведущим участником и сохранит за собой контрольный пакет акций. Для Grab предусмотрен опцион на увеличение доли за счёт сокращения доли SoftBank, но последняя останется мажоритарным акционером. PETROS использует опыт в развитии энергетики и инфраструктуры, накопленный в ходе реализации проекта Sarawak Gas Roadmap и в качестве девелопера низкоуглеродного хаба в Кучинге.

Проект в материковой части Малайзии предполагает стартовый капитал в $850 млн: $650 млн от Grab и $200 млн от SoftBank Group. Учредителем и руководителем проекта выступает Grab. Дальнейшее развитие стороны намерены финансировать на уровне самих проектов, привлекая сторонний акционерный капитал и проектное финансирование без права регресса. Курировать оба проекта и формировать для них отдельные управленческие команды, как ожидается, будет председатель совета директоров и генеральный директор Grab Энтони Тан (Anthony Tan), оставаясь на посту главы компании — её совет директоров одобрил его участие в проектах.

SoftBank согласилась на пятилетний период ограничения на продажу акций Grab, которые принадлежат непосредственно одной из структур SoftBank, за исключением стандартных случаев. Объекты, отметили в компаниях, будут соответствовать малайзийским рекомендациям по использованию возобновляемых источников энергии; высокоэффективная инфраструктура призвана сократить потребление воды и зависимость от местных энергосетей. В соглашении закрепляются обязательства сторон по развитию и финансированию проектов; в ходе подготовки окончательных договоров будут определяться создание совместных предприятий и конкретные условия инвестиций.

Сумма в $1,85 млрд — лишь предполагаемый начальный капитал, который будет выделяться поэтапно. Он составляет малую часть средств, необходимых для создания ИИ-мощностей в 5 ГВт. Для сравнения, аналогичный проект SoftBank во Франции мощностью 5 ГВт предполагает инвестиции в размере до $75 млрд. Таким образом, основная часть капитала должна будет поступить от других инвесторов, в том числе выступающих клиентам гиперскейлеров. Ранее SoftBank объявила о запуске проекта на землях Министерства энергетики США (DoE) в американском Огайо — входящая в конгломерат дочерняя компания SB Energy намерена построить до 10 ГВт генерирующих мощностей. Компания также выступает участником проекта по строительству комплекса ИИ ЦОД в ОАЭ совокупной мощностью 5 ГВт.

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