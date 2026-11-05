Google вложит $15 млрд в развитие ЦОД в Малайзии

В течение 2027 и 2028 годов Google планирует вложить $15 млрд в расширение инфраструктуры своих ЦОД в Малайзии, сообщает Data Center Dynamics. Средства будут направлены на строительство новых дата-центров, а также на развитие инфраструктуры водо- и электроснабжения в стране.

Инвестиции в ЦОД затронут уже существующий комплекс Google на объекте Elmina Business Park в султанате Селангор; компания намерена создать новые площадки в Селангоре и штате Негери-Сембилан. Строительные работы запланированы на 2027–2028 гг.

В мае минувшего года Google приобрела земельный участок площадью 157 га в Порт-Диксоне (шт. Негери-Сембилан), где планируется разместить ЦОД. Порт-Диксон расположен в 90 км к югу от Куала-Лумпура. Мощность ЦОД составит от 500 МВт до 1 ГВт, за проектирование и создание инфраструктуры будет отвечать компания Gamuda Engineering. Строительство уже существующего комплекса ЦОД Google началось в октябре 2024 года Завершение первой очереди объекта, мощность которой, как ожидается, составит 100 МВт, запланировано на текущий год.

Подробностей о самих проектах пока не так много, но ожидается, что их реализация позволит ежегодно создавать более 9000 рабочих мест для местного населения: для технических специалистов, инженеров-механиков и электриков, а также сотрудников в сферах логистики и безопасности. Учитывая мощности ЦОД, Google нарастит энергетический потенциал страны и внесёт вклад в переход к использованию экологически чистых источников энергии. В общей сложности компания планирует обеспечить поступление в энергосистему Малайзии 1 ГВт мощности из экологически чистых источников.

Google активно развивает сеть ЦОД не только в Малайзии. Проект в Швеции столкнулся с противодействием со стороны норвежского конкурента. В Финляндии, куда компания намерена вложить €13 млрд, возникли некоторые проблемы из-за подрядчиков; а президент США выразил недовольство проектом Google в этой стране. Тем не менее, компания приобрела в Финляндии ещё 56 га земли для расширения ЦОД. В Индии Google обязалась вложить в свои проекты также $15 млрд.

Малайзия продвигается к своей цели стать новым IT-хабом Юго-Восточной Азии. Ранее с Сингапуром было подписано соглашение о создании особой экономической зоны JS-SEZ. Помимо Google, здесь развернули свои мощности Microsoft и австралийская Firmus. Только во II квартале 2025 года в штате Джохор были одобрены 42 проекта строительства ЦОД. Услугами малайзийских дата-центров с передовым оборудованием NVIDIA активно пользуются китайские клиенты.

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