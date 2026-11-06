Неооблачный провайдер Lambda готовит строительство кампуса ЦОД в округе Лаундс (Lowndes, шт. Алабама). Компания объявила, что возьмётся за реализацию т.н. Project Red Clay. Сейчас подготовкой к строительству занимается Cloverleaf Infrastructure, сообщает Datacenter Dynamics. В Lambda считают, что строительство потребует инвестиций в объеме $33,1 млрд в Алабаме.

В опубликованных Cloverleaf документах указывается, что компания готова приложить «коммерчески обоснованные» усилия для инвестиций не менее $16 млрд в виде совокупных капитальных вложений в проект не позднее, чем через семь лет после даты ввода объекта в эксплуатацию. По данным Cloverleaf, площадка находится в районе Бёрквилла (Burkville), в 10 км от города Монтгомери (Montgomery). Хотя общие параметры не раскрываются, ранее сообщалось, что совокупная площадь зданий составит около 279 638 м2, приблизительно по 66 890 м2 каждое. Кроме того, планировалось построить склад площадью 9290 м2 и офисное здание на 2787 м2 — все на участке площадью 323 га.

Планируемая мощность составляет 1 ГВт, с потенциалом масштабирования до 1,5 ГВт. За электроснабжение будет отвечать Alabama Power — в случае получения разрешений регуляторов. Компания обязалась полностью оплатить стоимость энергетической и электросетевой инфраструктуры для площадки, а также намерена использовать системы охлаждения с замкнутым водооборотом для снижения потребления воды. Строительство предполагается начать в I квартале 2027 года, работы будут вестись до пяти лет, а первые объекты должны заработать в IV квартале 2028 года.

Представитель Lambda уже пообещал начать реализацию проекта с выстраивания прочных отношений с местными жителями. В компании обещают учитывать мнение жителей округа при реализации проекта и сохранить диалог после завершения строительства. Cloverleaf и Lambda инвестируют $10 млн в местное сообщество в рамках программы Community Benefits Agreement. Обязательства приняты соглашением с Фондом сообщества Центральной Алабамы (Central Alabama Community Foundation, CACF).

Компания Lambda основана в 2012 году и предлагает облачные ИИ-вычисления. По её данным, она использует 15 ЦОД на территории США. К 2030 году компания намерена обеспечивать вычислительные мощности на несколько гигаватт. Известно, что её сервисами пользуются Microsoft и Anthropic. В ближайшем будущем компания намерена выйти на IPO. В сентябре компания также объявила о намерении построить дата-центр в Оклахоме.

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