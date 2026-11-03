TC Austin Acquisitions приобрела 250 га земли в Айове, в тот же день втридорога перепродав её под ЦОД Microsoft

Компания Microsoft приобрела в Айове 250 га земли в округе Даллас (Dallas) штата Айова у TC Austin Acquisitions. Новый участок обошёлся IT-гиганту в $95,5 млн — значительно дороже, чем участок достался в тот же день самому продавцу, сообщает Datacenter Dynamics.

Сообщается, что на участке будет построен кампус ЦОД. Земля находится неподалёку от Вудворда (Woodward), расположенного приблизительно в 48 км от Де-Мойна (Des Moines) — столицы Айовы. Новости о том, что Microsoft планирует купить там землю, появились ещё в прошлом месяце.

Участок купила TC Austin Acquisitions LLC — специальной структура для покупки недвижимости, созданная компанией Trammel Crow, в свою очередь, являющейся дочерней структурой CBRE Group. Примечательно, что в день сделки с Microsoft компания TC Austin Acquisitions сама приобрела землю за $30,7 млн. При этом пока не уточняется, включает ли сумма в $95 млн, выплаченная Microsoft, только оплату земли или также и услуги, связанные с её подготовкой к строительству.

Так или иначе, до старта строительства ещё далеко. На встрече с местными жителями Microsoft сообщила, что проект кампуса пока не готов и компания ещё не решила, сколько именно зданий появится на территории нового кампуса. По оценкам Microsoft, ей понадобится 2–3 года на проектирование, а на возведение первого здания уйдёт ещё около двух лет.

Microsoft активно занимается реализацией проектов в районе Де-Мойна. В 2024 году она приобрела около 45 га под т.н. Project Ruthenium. Также имеются и другие площадки компании в регионе — на разных стадиях строительства и эксплуатации: Project Ginger West, Project Ginger East, а также Project Mountain и Project Alluvion. Реализация проектов идёт и в других локациях. Так, в июне Microsoft запустила свой самый мощный ИИ ЦОД Fairwater в Висконсине — через два года после анонса.

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