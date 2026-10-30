Представлен экономичный ИИ-ускоритель BrainChip AKD1500 для Raspberry Pi 5

BrainChip представила комплект для разработки AKD1500 — в него входят одноимённая плата формфактора M.2 и одноплатный компьютер Raspberry Pi 5. Решение представляет собой готовый инструмент для создания энергоэффективных ИИ-приложений, работающих в режиме постоянной готовности (always-on).

В сегменте периферийных устройств, включающем сенсоры, мониторы, носимые гаджеты, промышленное оборудование и системы умного дома, востребована функция непрерывного сбора данных: прослушивания, наблюдения или измерений. Запуск ИИ-алгоритмов на устройствах с традиционными процессорами подразумевает анализ каждого кадра или отсчёта данных независимо от того, произошло ли какое-то изменение, что приводит к избыточному нагреву и расходу ресурсов аккумулятора. Передача данных в облако увеличивает задержку, повышает расходы на трафик и создаёт угрозу конфиденциальности; не менее сложной задачей представляется и дополнительное обучение модели.

BrainChip AKD1500 позиционируется как решение этой задачи — нейроморфная архитектура чипа основана на обработке событий. Система реагирует только на значимые события, а не на каждый поступающий фрагмент данных, поэтому она оптимально подходит для задач, требующих постоянной активности, в том числе для сенсорного мониторинга и обнаружения объектов. Обработка данных происходит непосредственно на устройстве, что исключает связанные с облаком угрозы. AKD1500 поддерживает обучение на самом чипе — модели могут осваивать новые объекты прямо на устройстве. Разработчик может научить запущенное на Raspberry Pi 5 приложение распознавать новое ключевое слово, жест или объект непосредственно в процессе эксплуатации.

«В комплект входят образы Docker, которые можно предварительно загрузить, чтобы упростить тестирование и демонстрации; они служат эталоном для создания собственных контейнеров с нейроморфными приложениями. Разработчики, у которых уже есть Raspberry Pi 5 с модулем расширения M.2 HAT, могут просто установить в него M.2-карту AKD1500 и пользоваться тем же ПО», — отметили в BrainChip. Работу приложения можно оценить на платформе Raspberry Pi 5, а затем интегрировать тот же чип AKD1500 в конечный продукт по интерфейсу PCIe или SPI. На портале BrainChip Developer Hub бесплатно доступны программные инструменты и оптимизированные для работы в среде MetaTF ИИ-модели, которые можно адаптировать под конкретные задачи.

Ранее в продаже появились Raspberry Pi 4 Model B с пониженной частотой процессора. Производитель был вынужден поднять цены на 2-Гбайт версии Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 из-за дефицита памяти. Zotac представила промышленный мини-компьютер ZBox Pro CM5-Pico на основе Raspberry Pi CM5.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: